3 رحلات في 6 أيام.. هل يدفع ريال مدريد ثمن قرار بيريز؟

خبرني - يواجه ريال مدريد، بقيادة مدربه البرتغالي جوزيه مورينيو، جدول مباريات مزدحما في مختلف البطولات خلال الأيام القليلة المقبلة، في اختبار صعب لقدرة الفريق على مواصلة المنافسة على الألقاب.

فبعد فوزه على برشلونة في الكلاسيكو بنتيجة 2-1 على ملعب كامب نو، وتقليص الفارق مع غريمه إلى 3 نقاط، اشتعلت المنافسة على لقب الدوري الإسباني، لكن الفريق الملكي بات أمام تحد جديد يتمثل في ضغط المباريات وتوالي رحلات السفر.

ويخوض ريال مدريد 3 مباريات خارج أرضه خلال 6 أيام فقط، قبل فترة التوقف الدولي المقبلة، بواقع مباراتين في الدوري الإسباني ومواجهة واحدة في دوري أبطال أوروبا.

مواعيد مباريات ريال مدريد الثلاث المقبلة بتوقيت مكة المكرمة والدوحة:

راسينغ سانتاندير – ريال مدريد: الجولة الـ11 من الدوري الإسباني، الأحد 1 نوفمبر/تشرين الثاني، الساعة 18:15.

أيك أثينا – ريال مدريد: الجولة الرابعة من مرحلة الدوري في دوري أبطال أوروبا، الأربعاء 4 نوفمبر/تشرين الثاني، الساعة 20:45.

فالنسيا – ريال مدريد: الجولة الـ12 من الدوري الإسباني, السبت 7 نوفمبر/تشرين الثاني، الساعة 23:00.

وخلال هذه الفترة، سيكون على ريال مدريد التنقل بين مدينة سانتاندير والعاصمة اليونانية أثينا، قبل العودة إلى مدريد، ثم السفر مجددا إلى فالنسيا لخوض المباراة الأخيرة في هذه السلسلة المرهقة.

قرار بيريز وراء الجدول المزدحم

ولم يلقَ هذا الجدول استحسان مورينيو، الذي وصفه قبل أيام بأنه غير عادل، معتبرا أن تأجيل مواجهة فالنسيا إلى يوم الأحد بدلا من السبت كان سيمنح فريقه يوما إضافيا للراحة والاستعداد.

لكن صحيفة "موندو ديبورتيفو" (Mundo Deportivo) الإسبانية كشفت أن هذا الجدول جاء نتيجة طلب سابق تقدمت به إدارة ريال مدريد، برئاسة فلورنتينو بيريز، إلى رابطة الدوري الإسباني "لا ليغا"، لنقل مباراة الفريق في الجولة الـ12 إلى خارج ملعبه، لأسباب اقتصادية وتجارية.

وأوضحت الصحيفة أن إدارة النادي الملكي اتخذت هذه الخطوة لإتاحة الفرصة أمام ملعب سانتياغو برنابيو لاستضافة مباراة في دوري كرة القدم الأمريكية (NFL)، تجمع بين فريقي سينسيناتي بنغالز وأتلانتا فالكونز.

وبذلك، يجد ريال مدريد نفسه أمام جدول مضغوط يفرض عليه خوض ثلاث مباريات خارج ملعبه في غضون ستة أيام، في ظل سعيه إلى الموازنة بين متطلبات المنافسة الرياضية والمصالح التجارية للنادي.

ريال مدريد يسعى إلى مواصلة انتصاراته

ويدخل الفريق الملكي هذه المرحلة بمعنويات مرتفعة، بعدما حقق 5 انتصارات متتالية في مختلف البطولات، آخرها على برشلونة في الكلاسيكو، وذلك منذ خسارته أمام جاره أتلتيكو مدريد بنتيجة 1-2 في الجولة السابعة، وهي سلسلة يأمل في تمديدها رغم صعوبة المباريات المقبلة.

ويحتل ريال مدريد المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 24 نقطة، متأخرا بفارق 3 نقاط عن برشلونة المتصدر، ونقطة واحدة عن أتلتيكو مدريد صاحب المركز الثاني.

أما في دوري أبطال أوروبا، فقد حقق الفريق العلامة الكاملة بحصده 9 نقاط من انتصاراته في مبارياته الثلاث الأولى، ليحتل المركز الرابع، بفارق الأهداف عن باريس سان جيرمان وأستون فيلا وليفربول.