سحب قرعة دور الـ16 من كأس الأردن CFI

سحبت، الخميس ، قرعة دور الـ16 من بطولة كأس الأردن CFI لموسم 2026/2027، في مقر الاتحاد الأردني لكرة القدم، بمشاركة أندية دوري المحترفين العشرة، إلى جانب الفرق الستة المتأهلة من الأدوار التمهيدية.

وأسفرت القرعة عن مواجهة الحسين مع دوقرة، والبقعة مع جرش، والجزيرة مع حي الأمير حسن، والرمثا مع سهل حوران، فيما يلتقي الوحدات مع العربي، وشباب الأردن مع اتحاد الرمثا، والسلط مع اليرموك، والفيصلي مع الأهلي.

وجرت مراسم القرعة إلكترونيا وبشكل عشوائي، وفق آلية توزيع الفرق المعتمدة، حيث أُسندت الأرقام الفردية إلى الفرق التي ستخوض مبارياتها على أرضها، فيما حملت الفرق المنافسة الأرقام الزوجية.

وتُقام منافسات دور الـ16 خلال الفترة 19-22 تشرين الثاني، بنظام خروج المغلوب من مباراة واحدة، على ملاعب الفرق التي تحمل أرقاماً فردية، مع تقاسم الريع مناصفة بين الفريقين.

وعلى صعيد المباراة النهائية للبطولة، وفي حال اختلاف الملعب البيتي للفرق المتأهلة، سيتم تحديد مكان إقامتها عن طريق القرعة، وفي حال انتهاء الوقت الأصلي للقاء بالتعادل، سيتم اللجوء إلى الأشواط الإضافية ثم إلى ركلات الترجيح لحسم اللقب، على أن يوزع الريع مناصفة بين الفريقين.