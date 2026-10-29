منها التوحد والحساسية.. ترتيب الولادة مرتبط بخطر 4 حالات صحية

خبرني - كشفت دراسة حديثة عن ارتباط محتمل بين ترتيب الولادة ومخاطر الإصابة ببعض الحالات الصحية؛ إذ قد يكون الأبناء الأكبر سناً أكثر عرضة للإصابة بالتوحد والحساسية الغذائية وحمى القش واضطراب نقص الانتباه مع فرط النشاط (ADHD)، مقارنة بإخوتهم الأصغر سناً.

ونُشرت الدراسة في مجلة Nature، وأجراها باحثون من جامعتي شيكاغو وكولومبيا، مستندين إلى قاعدة بيانات كبيرة لمطالبات التأمين الصحي في الولايات المتحدة، لتحليل احتمالات الإصابة بأكثر من 500 مرض ومقارنة النتائج بين الأشقاء.

وأظهرت النتائج أن احتمال الإصابة بالتوحد لدى الأبناء الأكبر سناً كان أعلى بنسبة 26%، والحساسية الغذائية 20%، وحمى القش 9%، واضطراب نقص الانتباه مع فرط النشاط 7%، مقارنة بإخوتهم الأصغر.

كما رصد الباحثون ارتباطاً بين كون الشخص الابن الثاني وارتفاع احتمالات الإصابة باضطرابات تعاطي المواد بنسبة 19%، والمشكلات الهضمية 14%، مقارنة بإخوته الأكبر سناً.

ولتعزيز موثوقية النتائج، أجرى الباحثون مقارنات بين أشقاء من عائلات مختلفة، مع مراعاة عوامل مثل العمر والوضع الاجتماعي والاقتصادي، إلى جانب مقارنة الإخوة داخل الأسرة الواحدة.

أسباب الارتباط غير واضحة

لم تحدد الدراسة الأسباب التي قد تفسر هذه الارتباطات، ولا تعني نتائجها أن ترتيب الولادة يسبب الأمراض أو أن الأبناء الأكبر سيصابون بها حتماً.

وأوضح أندري رزيتسكي، الأستاذ في قسم العلوم البيولوجية بجامعة شيكاغو وأحد المشاركين في الدراسة، أن تحليل قواعد البيانات الضخمة قد يكشف اختلافات في المخاطر الصحية بين الأشقاء يصعب رصدها على مستوى الأفراد.

وأشار إلى أن فهم هذه الاختلافات قد يسهم مستقبلاً في تطوير أساليب وقائية أكثر تخصيصاً، مضيفاً أن الدراسة رصدت أيضاً ارتباطات بين تقارب أعمار الأشقاء وانخفاض مخاطر بعض الحالات، مثل الحساسية والربو.

وتؤكد النتائج الحاجة إلى مزيد من الأبحاث لفهم دور العوامل الوراثية والبيئية وعمر الوالدين في صحة الأطفال، وتحديد مدى تأثير ترتيب الولادة في هذه المخاطر.