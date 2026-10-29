النقل البري تطلق حافلات جديدة بين إربد وعمّان بأجرة 2.25 دينارا

خبرني - أعلنت هيئة تنظيم النقل البري عن إطلاق مسار نقل جديد ضمن مشروع النقل المنتظم يربط بين إربد وعمّان (مجمع الجنوب) بطول 94 كيلومتراً، وذلك اعتباراً من يوم السبت المقبل.

وتأتي هذه الخطوة في إطار الجهود المستمرة لتطوير منظومة النقل العام وتسهيل حركة المواطنين، وبأجرة تبلغ 2.25 دينار أردني للرحلة.

وينطلق المسار المعتمد من مجمع عمّان الجديد في إربد مرواً بشارع الأردن، ثم شارع الاستقلال، فمنطقة المهاجرين ورأس العين، وصولاً إلى مجمع الجنوب بالعاصمة، وفق مواعيد رحلات منتظمة ومحددة أسبوعياً لتلبية احتياجات الركاب.

وفي سياق حرصها على الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة، تم تجهيز الحافلات العاملة على هذا المسار بتقنيات حديثة ومواصفات متطورة.

وتتضمن هذه التجهيزات اعتماد نظام الدفع الإلكتروني، وتوفير خدمة الإنترنت المجاني (Wi-Fi)، بالإضافة إلى تركيب منظومة مراقبة تلفزيونية داخل الحافلات؛ مما يضمن تقديم تجربة تنقُّل آمنة ومريحة وفق أعلى المعايير.