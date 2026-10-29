حزب التجمع الوطني الديمقراطي: مزاعم الليكود بشأن الانتخابات فرية عنصرية دموية

خبرني - وصف رئيس حزب التجمع الوطني الديمقراطي (بلد)، سامي أبو شحادة، الخميس، مزاعم حزب الليكود بشأن الاشتباه بتدخل دولة في الانتخابات الإسرائيلية بأنها "فرية عنصرية دموية"، متهمًا الطرف الخاسر بمحاولة قلب نتائج الانتخابات عبر الضغط على الأجهزة الأمنية.

وقال أبو شحادة إن الخاسر في الانتخابات، في أي مجتمع سليم، يتحمل المسؤولية ويعود إلى دياره.

في إسرائيل، يقوم الطرف الخاسر بتلفيق فرية عنصرية دموية، ويدعو قوات الأمن إلى استخدام القوة لقلب نتائج الانتخاباتسامي أبو شحادة

سامي أبو شحادة

وانتقد الأمين العام للمبادرة الوطنية الفلسطينية، مصطفى البرغوثي، اتهامات الليكود للأحزاب العربية بتلقي تمويل خارجي، معتبرا أنها تتجاهل تدخل ترامب في الانتخابات دعما لنتنياهو.