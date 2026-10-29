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  • «أنا مع الشيطان ضد أميركا والكيان» .. الحبس لاردني بسبب منشورات مثيرة للفتنة

«أنا مع الشيطان ضد أميركا والكيان» .. الحبس لاردني بسبب منشورات مثيرة للفتنة

  • 29 أكتوبر 2026
  • 13:45
أنا مع الشيطان ضد أميركا والكيان الحبس لاردني بسبب منشورات مثيرة للفتنة

خبرني  - حكمت محكمة صلح جزاء عمّان بحبس أردني سنة واحدة، بعد إدانته بنشر مقاطع فيديو عبر حسابه على إنستغرام، تضمنت عبارات اعتبرتها المحكمة من شأنها إثارة الفتنة واستهداف الوحدة الوطنية، إلى جانب ذم هيئة رسمية.

وبحسب قرار المحكمة، تناولت المقاطع مواقف سياسية مرتبطة بإيران والولايات المتحدة وإسرائيل، وانتقدت استقبال السفير الأميركي في الأردن من قبل إحدى العشائر الأردنية، إضافة إلى انتقادات لمجلس النواب وطريقة تمرير القوانين، ومواضيع وملفات سياسية اخرى.

وفي أحد المقاطع، قال المشتكى عليه إنه يقف مع أي دولة مسلمة ضد الولايات المتحدة وإسرائيل، وأورد عبارة: "أنا مع الشيطان ضد أميركا والكيان".

وأدانت المحكمة المشتكى عليه بالحبس سنة عن جرم إثارة الفتنة أو الدعوة إلى العنف، وثلاثة أشهر عن جرم ذم هيئة رسمية، وقررت تنفيذ العقوبة الأشد، لتصبح العقوبة الواجبة النفاذ سنة واحدة، مع احتساب مدة التوقيف.

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