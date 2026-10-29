قبيلة الصقور ترفض انسحاب مجحم وتطالب الميثاق باعتذار رسمي

خبرني - أعلن أبناء قبيلة الصقور ومؤازرو النائب مجحم الصقور تمسكهم باستمراره في الترشح لرئاسة مجلس النواب، ورفضهم أي ضغوط تدفعه للانسحاب، مطالبين الأمين العام لحزب الميثاق الوطني باعتذار رسمي عن تصريحات قالوا إنها انتقصت من مكانته.

وأكدوا، في بيان، أن حسم المنافسة يجب أن يكون عبر صندوق الاقتراع وتحت قبة البرلمان، مشيرين إلى حالة غضب داخل قواعد الحزب، قالوا إنها وصلت إلى حد طرح استقالات جماعية، فيما حال موقف الصقور دون تقديمها حتى الآن.

ورفض الموقعون التصريحات المنسوبة إلى الأمين العام للحزب، خصوصًا القول إن الصقور «لا يمثل إلا نفسه»، مؤكدين استمرار دعمهم له وتمسكهم بحقه في الترشح لرئاسة المجلس.