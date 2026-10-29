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  • بينهم والدته.. شاب يقتل 3 من أسرته وينتحر في الحسكة السورية

بينهم والدته.. شاب يقتل 3 من أسرته وينتحر في الحسكة السورية

  • 29 أكتوبر 2026
  • 13:28
بينهم والدته شاب يقتل 3 من أسرته وينتحر في الحسكة السورية

خبرني - شهدت محافظة الحسكة شمال شرق سوريا، اليوم الأربعاء، جريمة قتل مروّعة ارتكبها شاب بحق عائلته راح ضحيتها 3 أشخاص بينهم والدته.

وقالت وسائل إعلام محلية "إن الجريمة وقعت في ساعة مبكرة من الصباح في مدينة الدرباسية، حيث أقدم الشاب على قتل والدته وشقيقه وابنة شقيقه الطفلة، فيما أُصيبت ابنة شقيقه الأخرى بجروح خطيرة".

وأضافت: "أن الشاب أقدم على الانتحار عقب قتل عائلته حيث عُثر على جثته بعد ساعات من ارتكابه الجريمة المأساوية".

وأشارت وسائل الإعلام إلى أنه تم نقل الطفلة المصابة إلى أحد مستشفيات مدينة القامشلي لتلقي العلاج، في حين لا تزال ملابسات ودوافع الجريمة غير معروفة.

وتداولت صفحات عبر المنصات الرقمية صورة أفادت بأنها تعود للقاتل واسمه "جوان محمد أمين علي وهو في أواخر العشرينيات من عمره".

ورغم الجهود المكثفة التي تبذلها الجهات الأمنية لحفظ الأمن وتعزيز سيادة القانون، تثير جرائم القتل والسرقة التي تشهدها مناطق مختلفة في البلاد بين حينٍ وآخر مخاوف السكان الذين يطالبون باستمرار بتكثيف الإجراءات الأمنية وتسريع إجراءات التقاضي لمكافحة الجريمة. 

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