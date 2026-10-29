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ولا تزر وازرة وزر أخرى

  • 29 أكتوبر 2026
  • 13:21
ولا تزر وازرة وزر أخرى
الكاتب: الدكتور علاء الفروخ

من المخجل أن نرى منشورات وتعليقات غريبة على قيمنا وعادتنا الأردنية الأصيلة تسيء لعشيرة كاملة بسبب جريمة ارتكبها أفراد معدودين منها !!

ليس من العدل ولا من الإنصاف أن يُساء إلى عشيرة الذنيبات بسبب جريمة حمود التي أدانها الجميع وأولهم عشيرة الذنبيات الكريمة ..

التطرف عابر للجغرافيا والديمغرافيا ، ولا يختص بعشيرة ولا منطقة  دون غيرها والجرائم الارهابية السابقة في تاريخ الأردن تشهد على ذلك .

وعشيرة الذنيبات تضم رجال دولة وشخصيات محترمة في مختلف المجالات؛ من معلمين وأطباء ومهندسين ورجال أمن وغيرهم..

وشخصياً، أعرف الكثير من أبنائها، وهم رموز في الوعي والثقافة والاعتدال.

ندين الجريمة، ونطالب بمحاسبة مرتكبيها، لكننا نرفض الظلم  والتعميم والإساءة إلى عشيرة بأكملها.

حفظ الله بلادنا من كل مكروه

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