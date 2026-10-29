صحيفة تركية : تعديل مرتقب على المناهج السورية يعتبر الثورة العربية الكبرى حركة تمرد

خبرني - تناولت صحيفة «يني شفق» التركية التعديلات التي أُدخلت على المناهج الدراسية في سوريا، مشيرة إلى حذف لواء إسكندرون من الخرائط المدرسية وتغيير عدد من المصطلحات التاريخية المرتبطة بالدولة العثمانية والعلاقات السورية التركية.

وقالت الصحيفة في تقرير نشرته الأربعاء 28 تشرين الأول 2026 بعنوان «حتى المناهج في سوريا أصبحت صديقة لتركيا»، إن التعديلات الجديدة شملت حذف تعبيرَي «الاحتلال العثماني» و«إضهاد الأتراك» من الكتب المدرسية السورية.

وبحسب التقرير، تغير توصيف حركة الشريف حسين بن علي عام 1916 إلى «حركة تمرد حسين بن علي»، كما أُزيل وصف «سفاح العرب» الذي كان يُستخدم للإشارة إلى جمال باشا، أحد القادة العثمانيين.

تغييرات في الخرائط المدرسية

وذكرت «يني شفق» أن الخرائط المعتمدة في المناهج الجديدة لم تعد تُظهر لواء إسكندرون ضمن الأراضي السورية، كما حُذفت منطقة الأحواز من قائمة الأراضي التي كانت توصف بالمغتصبة.

وقدمت الصحيفة هذه التعديلات باعتبارها تحولاً في مضمون المناهج السورية تجاه تركيا، واختارت لتقريرها عنواناً يشير إلى أن المناهج أصبحت «صديقة لتركيا».

وأشار التقرير كذلك إلى استمرار تناول القضية الفلسطينية في المناهج، وإضافة نضال عز الدين القسام إلى الكتب الدراسية، وفق ما أوردته الصحيفة.

وتأتي هذه التغطية بعد مادة سابقة نشرتها الصحيفة في 26 تشرين الأول، تناولت تعديلات المناهج استناداً إلى تقرير لمنظمة IMPACT-se.

وتبقى هذه التفاصيل منسوبة إلى الصحيفة التركية والتقرير الذي استندت إليه، دون أن تشكل تحققاً مستقلاً من كل صفحة في الكتب المدرسية القديمة والجديدة.