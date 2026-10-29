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بن غفير: يجب منع حق التصويت عمن لا يدين بالولاء لإسرائيل

  • 29 أكتوبر 2026
  • 12:45
بن غفير يجب منع حق التصويت عمن لا يدين بالولاء لإسرائيل

خبرني - دعا زعيم حزب "عوتمساه يهوديت" إيتمار بن غفير إلى منع من لا يدين بالولاء لإسرائيل من حق التصويت، واصفا هذه الخطوة بأنها ضرورية الآن أكثر من أي وقت.

وتفاخر بن غفير بتشديد أوضاع الفلسطينيين في السجون، وإقرار قانون "إعدام الإرهابيين" وهدم آلاف المنازل في النقب وتسليح الإسرائيليين.

أنا فخور بأنني هدمت، خلال عام ونصف العام، 10 آلاف منزل غير قانوني في النقب! أنا فخور بأنني أوجدت حالة ردع هائلة! أنا فخور بأنني سلّحت الشعب الإسرائيلي في مواجهة العدو!".

وكانت لجنة الانتخابات الإسرائيلية أعلنت صباح اليوم الخميس، أن معسكر نتنياهو حصل على 53 مقعدا ومعسكر المعارضة على 48 مقعدا والأحزاب العربية على 19 مقعدا بعد فرز 91% من أصوات الناخبين في الانتخابات الإسرائيلية التي جرت يوم الثلاثاء الماضي.

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