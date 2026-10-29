مقربون من نتنياهو يروجون لخطة حكومة وحدة مع آيزنكوت

خبرني - تسعى مصادر مقربة من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى الترويج لخطة حول تشكيل حكومة وحدة وطنية مع غادي آيزنكوت، رغم تعهد الأخير بعدم الخدمة تحت قيادة نتنياهو.

وتواصل لجنة الانتخابات المركزية تحديث النتائج، ولن يتم تقديم تقريرها النهائي إلى الرئيس حتى الأسبوع المقبل. وقد أعلن نتنياهو، رئيس الوزراء ورئيس الليكود، في كلمته بمركز القدس الدولي للمؤتمرات: "يجب أن نشكل حكومة وطنية يمينية قوية".

غير أنه في الليلة نفسها، بدأ مقربون من نتنياهو إحاطة الصحفيين بخطة مختلفة تقوم على تشكيل حكومة وحدة برئاسة نتنياهو، ينضم إليها آيزنكوت في الائتلاف.

وفي حين كرر نتنياهو طموحه لتشكيل حكومة يمينية، بدأت مصادر في دائرته تشرح لماذا يعتقدون أن آيزنكوت سيضطر في نهاية المطاف إلى الانضمام إليه، رغم تعهده السابق بعدم الخدمة تحت قيادة نتنياهو.

ويجادل مسؤولو الليكود بأن آيزنكوت ليس لديه بديل أفضل. ويزعمون أن كتلة التغيير استنفدت إمكاناتها الانتخابية، بما في ذلك بين الإسرائيليين الذين سافروا من الخارج خصيصا للتصويت. ويعتقدون أيضا أن معدلات الإقبال المرتفعة في القطاع العربي سيكون من الصعب تكرارها.

ووفقا لهؤلاء المسؤولين، من غير المرجح أن يشتري الإسرائيليون المقيمون في الخارج تذاكر طائرات باهظة الثمن مرة أخرى للمشاركة في انتخابات أخرى بعد بضعة أشهر فقط.

وتزعم مصادر مقربة من نتنياهو أن آيزنكوت لن ينجو من جولة أخرى وقد يفقد حتى منصبه كرئيس للكتلة، ولذلك فإنه سيوافق في نهاية المطاف على الانضمام إلى حكومة يقودها نتنياهو، رغم تعهداته السابقة.

غير أن الإحاطات تعرض روايات متضاربة عن الترتيب المقترح. ووفقا لرواية واحدة، يمكن لنتنياهو أن يعرض على آيزنكوت النصف الثاني من فترة رئاسة الوزراء بموجب اتفاق تناوب.

ويقول مسؤولو "الليكود" إن نتنياهو سيبقى في منصبه حتى نهاية ولاية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وينهي المهمة في إيران، ويقود مبادرات سلام إقليمية قبل تسليم رئاسة الوزراء لآيزنكوت بعد نحو عامين.

ووفقا لرواية أخرى، فإن نتنياهو غير مستعد للموافقة على التناوب وسيعرض بدلا من ذلك على آيزنكوت حقيبة وزارية رفيعة. وتتضمن الخطة أيضا حافزا سياسيا: تشكيل حكومة تضم في البداية آيزنكوت وإيتمار بن غفير وبتسلئيل سموتريتش، إلى جانب نتنياهو، دون الأحزاب الحريدية.

ووفقا لشخصيات في الليكود تروج للفكرة، تريد الأحزاب الحريدية حل قضية التجنيد العسكري، لكن حاخاماتها يخشون أن تقع عليهم المسؤولية العامة والسياسية عن التشريع الذي يسمح بتجنيد الرجال الحريديين في الجيش الإسرائيلي.

وبموجب الإطار المقترح، ستمرر الحكومة أولا قانون التجنيد دون مشاركة الأحزاب الحريدية في الائتلاف. ويعتقد المسؤولون أن هذا سيجعل من الممكن دفع التشريع دون مطالبة الأحزاب الحريدية بتحمل المسؤولية المباشرة عن تمريره. وبمجرد إقرار القانون، يمكن للأحزاب الحريدية الانضمام إلى الحكومة، وتوسيع الائتلاف.

ويعتقد مقربون من نتنياهو أن هذه الخطوة يمكن أن تمنح آيزنكوت إنجازا كبيرا بشأن قضية التجنيد وتقنعه بالانضمام إلى الحكومة. ومع ذلك، يقر المروجون للمبادرة بأن آيزنكوت لم يبد أي مؤشر على استعداده لمناقشة الاقتراح.

ولا تزال شخصيات سياسية، بينهم بعض من اليمين، متشككين في جدوى الخطة. ويشيرون إلى أن بيني غانتس وافق على ترتيب تناوب فقط بعد ثلاث جولات من الانتخابات، على خلفية أزمة فيروس كورونا، عندما كان الإحباط العام من الجمود السياسي قد أصبح أقوى من المعارضة لشراكة سياسية.

ووفقا لهذه الشخصيات، تغير المزاج في كتلة التغيير. فناخبوها أكثر استعدادا لرفع المقاطعة عن الأحزاب العربية من الموافقة على حكومة مع نتنياهو وشركائه السياسيين.

وتعتقد المصادر نفسها أن الانضمام إلى نتنياهو في هذه المرحلة سيكلف آيزنكوت حياته السياسية. وحتى الضغط المحتمل من الرئيس إسحاق هرتسوغ، وربما من الرئيس الأمريكي ترامب، لن يغير بالضرورة هذا الحساب.

وفي الوقت الحالي، تنتظر كلتا الكتلتين النتائج النهائية للانتخابات، التي يتوقع أن تتضح أكثر نحو نهاية الأسبوع.

وإذا اقتربت كتلة نتنياهو من 60 مقعدا في الكنيست، يعتقد مقربون منه أن استقطاب منشقين من كتلة التغيير يمكن أن يكون طريقا أبسط. بل يزعم مسؤولو الليكود أنهم حددوا بالفعل عدة مرشحين محتملين يمكن إقناعهم بعبور الخطوط السياسية.