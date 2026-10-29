الحرس الثوري: انفجارات بـ3 ناقلات نفط مخالفة بعد اصطدامها بألغام في هرمز

خبرني - أعلن الحرس الثوري الإيراني، اليوم الخميس، أن انفجارات وقعت وحرائق اندلعت بـ3 ناقلات نفط مخالفة، بعد اصطدامها بألغام جنوب مضيق هرمز.

وقالت العلاقات العامة للبحرية التابعة لحرس الثورة الإسلامية الإيراني إنه خلال اليوم الماضي، انفجرت ثلاث ناقلات نفط مخالفة وأشعلت النار أثناء عبورها مسارا غير قانوني جنوب مضيق هرمز، بعد اصطدامها بلغم بحري، ثم تركت على سواحل المضيق الجنوبية.

وأوضحت العلاقات العامة أن الناقلات أطفأت جميع أنظمتها الرادارية والملاحية، وتجاهلت تحذيرات بحرية الحرس في محاولة للخروج عبر المسار غير القانوني جنوب المضيق، قبل أن تنفجر بعد اصطدامها بلغم بحري.

وذكرت بحرية الحرس الثوري أن المسار غير القانوني في مضيق هرمز ملوث، وأن مالكي السفن وطواقمها مسؤولون عن عبورها هذه المسارات، داعية إلى عدم الانصياع لـ"أوهام سينتكوم" في الفضاء الافتراضي، وفق البيان.

وأكدت العلاقات العامة للبحرية التابعة لحرس الثورة الإسلامية الإيراني، في بيانها أن الواقع يتضح في الميدان، وأن أي إجراء استفزازي بدعم وشر "الجيش الأمريكي الإرهابي والمتعدي" يتجاهل قواعد المضيق، سيواجه بحزم.