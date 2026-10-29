أورنج الأردن والمركز الأردني للتصميم والتطوير يُجددان اتفاقية لتزويد المركز بحلول الاتصالات

خبرني - جدّدت أورنج الأردن اتفاقية استراتيجية في مجال الاتصالات مع المركز الأردني للتصميم والتطوير (JODDB)، المؤسسة العسكرية المدنية المستقلة التي تعمل تحت مظلة القوات المسلحة الأردنية، في خطوة تستهدف تعزيز التعاون والرؤية المشتركة للجانبين، امتداداً لشراكة طويلة الأمد مع الجيش العربي.

ووقّع الاتفاقية كلٌّ من المدير العام للمركز الأردني للتصميم والتطوير، اللواء المهندس المتقاعد أيمن أحمد البطران، والرئيس التنفيذي لأورنج الأردن، المهندس فيليب منصور، بحضور عدد من أعضاء اللجنة التنفيذية للشركة، وذلك على هامش الدورة الخامسة عشرة من مؤتمر ومعرض سوفكس 2026 في مدينة العقبة، الذي يُعقد كل عامين تحت الرعاية الملكية السامية لجلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين المُعظم.

ورحّب الرئيس التنفيذي لأورنج الأردن، المهندس فيليب منصور، بهذا التعاون الاستراتيجي مع المركز الأردني للتصميم والتطوير، الذي يشكل امتداداً للشراكة الراسخة التي تجمع أورنج الأردن بالقوات المسلحة الأردنية، مؤكداًأن هذه الاتفاقية ستسهم في بناء منظومة رقمية آمنة وتعزيز مكانة أورنج الأردن كشريك رقمي موثوق، يلتزم بتطوير حلول وتقنيات متقدمة تدعم تحقيق مستهدفات الرؤية الوطنية.

ومن جانبه، أكد المدير العام للمركز الأردني للتصميم والتطوير، اللواء المهندس المتقاعد أيمن أحمد البطران، أن تجديد الاتفاقية مع أورنج الأردن يجسّد عمق الشراكة الاستراتيجية الممتدة مع القوات المسلحة الأردنية، ويعكس أهمية التعاون مع القطاع الخاص في تطوير البنية التحتية الرقمية وتعزيز موثوقية خدمات الاتصالات والإنترنت. وأشار إلى أن هذه الشراكة تمثل نموذجاً للتكامل بين الخبرات الوطنية، بما يسهم في دعم مسيرة التطور التكنولوجي والتقني في مختلف المجالات، وفي مقدمتها الصناعات الدفاعية، التي يشكّل المركز الأردني للتصميم والتطوير نواتها الوطنية، من خلال دوره في تطوير الحلول والأنظمة الدفاعية، وتعزيز القدرات الوطنية في مجالات البحث والتطوير والابتكار.

وفي إطار الشراكة المتجددة بين أورنج الأردن وسوفكس، قدمت الشركة خدمات الاتصالات والإنترنت بصفتها المزود الحصري لهذه الخدمات خلال المعرض، إلى جانب مشاركتها الفاعلة التي شهدت توقيع سلسلة من الاتفاقيات المُثمرة في القطاع. كما احتفت في هذه النسخة بمرور ثلاثة عقود من انطلاق المعرض والتزامه في ترسيخ مكانة المملكة العالمية في مجالات الدفاع والأمن والتكنولوجيا.

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