عمان الأهلية تشارك في فعاليات معرض ومؤتمر سوفكس 2026 بالعقبة

خبرني - تحت رعاية جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين المعظم ، وبحضور سمو ولي العهد الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ، وسمو الأمير هاشم بن عبد الله الثاني، انطلقت اول أمس الثلاثاء فعاليات الدورة الخامسة عشرة من معرض ومؤتمر معدات العمليات الخاصة سوفكس 2026 (SOFEX)، الذي يستضيفه مركز العقبة الدولي للمعارض والمؤتمرات، بمشاركة ممثلين عن 75 دولة شقيقة وصديقة، و350 شركة عارضة متخصصة في مجالات التكنولوجيا والدفاع والأمن.

وقد شاركت جامعة عمّان الأهلية في فعاليات المعرض ممثلة بالدكتور باسم أبو زنيد، الأستاذ المساعد في قسم هندسة الروبوتات والذكاء الاصطناعي، والمهندسة منيرة الطيب، مساعد عميد كلية الهندسة لشؤون التدريب الميداني، والمهندس علي حماد، ممثل عن مركز الريادة والابتكار، إلى جانب الطالب طارق الفاعوري والطالبة حلا بدار.

وقد استعرضت الجامعة، من خلال جناح خاص، مشروعين طلابيين مبتكرين من كلية الهندسة، بإشراف المهندسة منيرة الطيب، مساعد عميد كلية الهندسة لشؤون التدريب الميداني.

وجاء المشروع الأول بعنوان FPV Drone Training Simulator، وقدّمته الطالبة حلا بدار من تخصص هندسة الروبوتات والذكاء الاصطناعي، وهو نظام محاكاة لتدريب الطيارين على قيادة الطائرات المسيّرة، يهدف إلى تطوير المهارات التشغيلية والتدريبية من خلال بيئة افتراضية متقدمة.

أما المشروع الثاني، فجاء بعنوان ClearWatch: Automated Campus Security System، وقدّمه الطالب طارق الفاعوري من تخصص هندسة الاتصالات والحاسوب، ويهدف إلى تطوير نظام ذكي لأتمتة ومراقبة أمن الحرم الجامعي بالاعتماد على تقنيات الذكاء الاصطناعي والرؤية الحاسوبية.

وتؤكد هذه المشاركة حرص جامعة عمّان الأهلية على تعزيز حضورها في الفعاليات الوطنية والدولية المتخصصة، وإبراز قدرات طلبتها في مجالات الهندسة والتكنولوجيا، وتشجيعهم على تطوير حلول مبتكرة توظّف التقنيات الحديثة في خدمة القطاعات المختلفة، بما فيها المجالات الأمنية والتكنولوجية.