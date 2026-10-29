بن غفير وسموتريتش يطالبان بالتحقيق مع رؤساء الأحزاب العربية

دعا رئيس حزب "عوتسما يهوديت"، إيتمار بن غفير، جهاز الأمن العام الإسرائيلي (الشاباك) إلى اعتقال رؤساء الأحزاب العربية بزعم "تورطهم في تدخل دولة في الانتخابات الإسرائيلية"، في حال توافر أسباب قانونية لذلك.

وقال بن غفير، ردا على المزاعم بشأن تدخل دولة في الانتخابات، "إنه ينبغي للشاباك أن يأمر باعتقال رؤساء الأحزاب العربية المشتبه بهم، إلى جانب المشتبه بهم الآخرين في القضية، شريطة وجود أسباب قانونية للاعتقال".

من جهته، دعا رئيس حزب الصهيونية الدينية، بتسلئيل سموتريتش، جهاز الأمن العام الإسرائيلي إلى التحقيق مع رؤساء الأحزاب العربية على خلفية المزاعم المتعلقة بالتدخل في الانتخابات.

وقال سموتريتش إن الشكوك بشأن التأثير في الانتخابات بأموال أجنبية تمثل اختبارا لدولة إسرائيل، مطالبا باستجواب رؤساء الأحزاب العربية من قبل الشاباك.