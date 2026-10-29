نقل خدمات ترخيص غمدان المسائية إلى مجمع الملك الحسين للأعمال

خبرني - أعلنت إدارة ترخيص السواقين والمركبات عن نقل الخدمات التي كانت تقدم في محطة ترخيص غمدان المسائية إلى مركز الخدمات الحكومي- غرب عمان – مجمع الملك الحسين للأعمال، ابتداء من الأحد المقبل.

ويأتي هذا الإجراء بالتنسيق مع وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة والاتحاد الأردني لشركات التأمين، بهدف تسهيل الإجراءات على المواطنين وتقديم خدمات بجودة أفضل وجهد أقل.

ويقدم مركز الخدمات الحكومي في مجمع الملك الحسين للأعمال مجموعة متكاملة من الخدمات تشمل الفحص الفني ومعاملات إدارة الترخيص المختلفة باستثناء الفحصين النظري والعملي.