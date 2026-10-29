كلية الصيدلة في جامعة الزيتونة الأردنية تنظّم محاضرة حول التطوير المهني المستمر ومتطلبات تجديد مزاولة المهنة

خبرني - نظّمت كلية الصيدلة في جامعة الزيتونة الأردنية محاضرة علمية بعنوان «التطوير المهني المستمر ومتطلبات تجديد مزاولة مهنة الصيدلة في الأردن»، قدّمتها الدكتورة رزان طبيـلة، مؤسسة «مسارك» للإرشاد والتطوير المهني في قطاع الصيدلة، بهدف تعزيز وعي الطلبة بأهمية التطوير المهني المستمر، والتعريف بمتطلبات تجديد مزاولة المهنة، ودور التخطيط المهني في تنمية الكفاءات ومواكبة المستجدات في القطاع الصيدلاني.

وحضر المحاضرة نائب عميد كلية الصيدلة الدكتور محمد الوحش، إلى جانب عدد من أعضاء الهيئتين الأكاديمية والإدارية، حيث تناولت الدكتورة طبيـلة مفهوم التطوير المهني المستمر (CPD)، وأهميته في تعزيز كفاءة الصيادلة وتطوير معارفهم ومهاراتهم، إضافة إلى استعراض متطلبات تجديد مزاولة مهنة الصيدلة في الأردن، وأهمية مواءمة أنشطة التطوير المهني مع المسار الوظيفي للصيدلي.

كما استعرضت المحاضرة مجموعة من الخطوات العملية لبناء خطة تطوير مهني مستدامة، بدءًا من تحديد الاحتياجات المهنية والتدريبية، مرورًا باختيار الأنشطة التعليمية المناسبة، وصولًا إلى تنمية المعارف والمهارات اللازمة لمواكبة تطورات الممارسة الصيدلانية وتعزيز الجاهزية لمتطلبات سوق العمل.

من جانبه، أكّد نائب عميد كلية الصيدلة الدكتور محمد الوحش أهمية تنظيم مثل هذه المحاضرات النوعية في تعزيز وعي الطلبة بمتطلبات الممارسة المهنية، وترسيخ ثقافة التعلم المستمر والتخطيط للمستقبل الوظيفي، مشيرًا إلى دورها في إعداد صيادلة يمتلكون الكفاءة المهنية والقدرة على مواكبة التطورات المتسارعة في القطاع الصيدلاني.

وتأتي هذه المحاضرة في إطار حرص كلية الصيدلة في جامعة الزيتونة الأردنية على تعزيز التكامل بين المعرفة الأكاديمية ومتطلبات الممارسة العملية، وتزويد الطلبة بالمعارف والمهارات التي تساعدهم على التخطيط لمساراتهم المهنية، بما يسهم في تطوير الكفاءات الصيدلانية والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمجتمع.