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سرقة حذاء تنتهي بمأساة.. الأشغال 15 عاماً لوالد لاعب كرة قدم أردني ناشئ

  • 29 أكتوبر 2026
  • 12:05
سرقة حذاء تنتهي بمأساة الأشغال 15 عاماً لوالد لاعب كرة قدم أردني ناشئ

خبرني - قضت محكمة الجنايات الكبرى بوضع والد لاعب كرة قدم أردني ناشئ بالأشغال لمدة 15 عاماً، بعد إدانته بجناية الضرب المفضي إلى الموت، إثر اعتدائه على نجله بالضرب المتكرر، على خلفية واقعة سرقة حذاء من أحد المساجد.

وبحسب وقائع القضية، التي تعود إلى 27 شباط الماضي، تلقى شقيق الضحية مقطع فيديو يوثق قيام شقيقه، برفقة شخص آخر، بسرقة حذاء أثناء الصلاة في المسجد، قبل أن تصل المعلومات إلى والده، الذي استشاط غضباً واعتدى على نجله باستخدام يديه ورجليه وماسورة، في أوقات متفرقة داخل المنزل وخارجه.

وتسبب الاعتداء بإصابة الفتى بكدمات وكسور في الجمجمة ونزيف دماغي، نُقل على إثرها إلى المستشفى، حيث خضع لعملية جراحية لإنقاذ حياته، لكنه فارق الحياة في الأول من آذار الماضي متأثراً بإصاباته.

وقررت المحكمة تعديل التهمة من جناية القتل مع تعذيب المقتول بشراسة قبل قتله إلى جناية الضرب المفضي إلى الموت، بعدما خلصت إلى أن المتهم لم يقصد ابتداءً إزهاق روح نجله.

وحكمت المحكمة على الأب بالأشغال لمدة عشر سنوات، قبل تشديد العقوبة إلى 15 عاماً، بإضافة نصف مدتها لثبوت تكراره الجنايات بالمعنى القانوني، مع الرسوم والنفقات واحتساب مدة التوقيف.

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