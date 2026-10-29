بعد سنوات من الاستبعاد.. آبل تطلق أول حاسوب (ماك) بشاشة تعمل باللمس

خبرني - كشفت آبل عن إصدار جديد من حاسوبها "ماك بوك برو"، مزود بشاشة تعمل باللمس للمرة الأولى في تاريخ أجهزة "ماك"، في خطوة تمثل تحولا في نهج الشركة بعد سنوات من استبعاد هذه الميزة.

ويجمع الجهاز الجديد بين الشاشة اللمسية وتقنية "OLED"، التي توفر ألوانا أكثر حيوية وتباينا أفضل، ووزنا أقل، إلى جانب إعادة شعار آبل المضيء إلى الجهة الخلفية.

أبرز التغييرات

يقدم الإصدار الجديد مجموعة من التحديثات، أبرزها:

- شاشة "OLED": توفر ألوانا أكثر حيوية ودرجات أسود أكثر عمقا وتباينا محسنا، وتظهر للمرة الأولى في حواسيب "ماك بوك".

- وزن أقل: يبلغ وزن الجهاز نحو 1.36 كيلوغرام، مقارنة بنحو 1.59 كيلوغرام في الإصدار السابق.

- "الجزيرة التفاعلية": تحل ميزة "Dynamic Island" المعروفة في هواتف "آيفون" محل النتوء التقليدي أعلى الشاشة، وتتيح عرض معلومات إضافية. (مساحة صغيرة على شكل كبسولة أعلى شاشة هواتف "آيفون"، تضم الكاميرا الأمامية والمستشعرات، وتعرض معلومات تتغير بحسب ما يفعله المستخدم)

- الشعار المضيء: تعيد آبل شعارها المضيء إلى الجهة الخلفية من الحاسوب.

استخدامات جديدة للشاشة اللمسية

استدعت إضافة اللمس تعديلات على نظام التشغيل "macOS" لتسهيل التفاعل مع المحتوى، إلى جانب تعزيز مفصلات الشاشة للحد من اهتزازها عند لمسها.

وتتيح الميزة تنفيذ مهام يومية، مثل تحريك النوافذ والتمرير وترتيب المحتوى، فضلا عن استخدامات أخرى، منها:

- الرسم مباشرة على الشاشة.

- العزف باستخدام الآلات الموسيقية الافتراضية.

- اختبار التطبيقات في بيئة تحاكي استخدامها على أجهزة "آيفون" و"آيباد".

ويأتي هذا التغيير بعد سنوات من استبعاد مسؤولي آبل فكرة الحواسيب اللمسية، بسبب مخاوف تتعلق براحة الاستخدام والحاجة إلى مد اليد فوق لوحة المفاتيح للوصول إلى الشاشة.

لكن تقارير حديثة أشارت إلى أن الشركة أعادت النظر في موقفها، مع اعتقادها أن الجهاز الجديد لن يؤثر سلبا في مبيعات أجهزة "آيباد". وتندرج الخطوة ضمن توجه أوسع لتطوير فئات جديدة من الأجهزة، تشمل هاتفا قابلا للطي وشاشة ذكية للاستخدام المنزلي.

من جانبه، قال جوني سروجي، رئيس قطاع الأجهزة في آبل، إنه "لا يوجد مثيل" للجهاز الجديد، مشيرا إلى التكامل بين رقائق "آبل سيليكون" والمكونات المادية والبرمجيات.

الأسعار وموعد الطرح

تبدأ أسعار "ماك بوك برو" الجديد من:

2899 دولارا للطراز ذي الشاشة مقاس 14 بوصة.

3399 دولارا للطراز ذي الشاشة مقاس 16 بوصة.

في المقابل، يبدأ سعر الطراز غير المزود بشاشة تعمل باللمس من 1999 دولارا.

وبدأت آبل استقبال الطلبات المسبقة، على أن يبدأ طرح الجهاز في الأسواق يوم الجمعة الموافق 6 نوفمبر.

ويأتي الإعلان ضمن أسبوع شهد الكشف عن إصدار جديد من "آيباد ميني"، وتحديثات لأجهزة "آي ماك" وطرازات أخرى من "ماك بوك برو" بمواصفات أقل. كما أعلنت الشركة خلال أكتوبر عن الشاشة المنزلية الذكية "هوم فيو" وهاتف "آيفون ديو".