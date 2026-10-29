الصرايرة يشيد بجهود الكوادر الطبية والتمريضية في مدينة الحسين الطبية

خبرني - تقدم رامي علي الصرايرة بالشكر والتقدير إلى الكوادر الطبية والتمريضية في مدينة الحسين الطبية، تقديرًا لما قدموه من رعاية واهتمام لوالدته خلال إجرائها عملية جراحية وإقامتها في المدينة الطبية.

وخص الصرايرة بالشكر قسم جراحة الشرايين، ممثلًا بالمقدم الدكتور عماد المدادحة، والرائد الدكتور محمد الزعبي، والدكتور خالد المر، إلى جانب المقدم أحمد القراونة، رئيس وحدة غسيل الكلى، لما قدموه من رعاية واهتمام خلال فترة علاج والدته.

كما أشاد بالدور الإنساني والمتميز الذي قدمته العقيد رانا النوايسة وكادر التمريض في قسم جراحة الشرايين وجناح عائلات الضباط، مؤكدًا أن جهودهم أسهمت في تخفيف معاناة هذه المرحلة عن والدته وأفراد عائلته.

واختتم الصرايرة بالشكر لجميع الكوادر التي أسهمت في تقديم الرعاية، داعيًا الله أن يجزيهم خير الجزاء على جهودهم الإنسانية والمهنية.