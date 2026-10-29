الليكود يتصدر فرز المظاريف المزدوجة بنسبة 18.5% بعد فرز نحو 29 ألف ظرف

خبرني - تصدر حزب الليكود نتائج فرز المظاريف المزدوجة في الانتخابات الإسرائيلية، بنسبة 18.5%، بعد فرز 29,253 ظرفًا من أصل أكثر من 400 ألف ظرف، وفق النتائج المعلنة حتى اللحظة.

وحصل حزب "يشار" على 15.6% من الأصوات التي شملها الفرز، تلته قائمة الصهيونية الدينية بنسبة 13.4%، ثم "عوتسما يهوديت" بنسبة 9.4%، و"إسرائيل بيتنا" بنسبة 6.3%، وحزب "الديمقراطيون" بنسبة 5.2%.

كما حصل حزب "المليونيميك" على 4.4%، و"عمّاخ يسرائيل" على 3.24%، وحزب شاس على 3.1%، و"يهودية التوراة الموحدة" على 2.9%، فيما حصلت القائمة المشتركة و"راعم" على 0.9% لكل منهما.



وتتوقع اللجنة المركزية للانتخابات الإسرائيلية اكتمال فرز الأصوات بحلول ظهر الخميس.