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  • القوات المسلحة تعلن أسماء مستحقي قروض الإسكان العسكري ومواعيد مراجعة البنوك

القوات المسلحة تعلن أسماء مستحقي قروض الإسكان العسكري ومواعيد مراجعة البنوك

  • 29 أكتوبر 2026
  • 11:22
القوات المسلحة تعلن أسماء مستحقي قروض الإسكان العسكري ومواعيد مراجعة البنوك

خبرني -  أعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي/ مديرية مؤسسة الإسكان والأشغال العسكرية، اليوم الخميس، اسماء الضباط وضباط الصف والأفراد المستحقين لقرض الإسكان العسكري (الخاص بالافراد) وعليهم مراجعة (البنك العربي الإسلامي الدولي) بكافة فروعه خلال ساعات الدوام الرسمي اعتباراً من يوم الأحد الموافق 08/11/2026 للحصول على القرض.

كما أعلنت اسماء الضباط المستفيدين من صندوق إسكان الضباط، وعليهم مراجعة (بنك صفوة الإسلامي) بكافة فروعه خلال ساعات الدوام الرسمي اعتباراً من يوم الأحد الموافق 08/11/2026 للحصول على القرض.

وقالت إنه على ورثة المستحقين (الوالد، الوالدة، الزوجة/ الزوج، الأبناء) مراجعة مديرية الدائرة المالية/ شعبة القروض الإسكانية أو أحدهم (شريطة ان يكون الوصي في حال وجود قصر) مصطحبين معهم الوثائق التالية:

حجة ارثّ مصدقة بتاريخ حديث.

قرار تقاعد قبل وبعد الوفاه.

صورة عن شهادة وفاه مصدقة للمستحق.

صورة مصدقة عن حجه الوصاية.

صورة شهادة وفاة مصدقة في حال وفاة احد الورثة المستحقين.

صور عن هويات الورثة.

صورة عن دفتر العائلة للمستحق.

تفصيلات الحساب البنكي مختومة من البنك لكل وريث -بإستثناء القاصرين تحول حصصهم لمؤسسة تنمية اموال الأيتام بشيك من قبلنا ويسلم للوصي).

وتاليا الاسماء:

القوات المسلحة تعلن أسماء مستحقي قروض الإسكان العسكري ومواعيد مراجعة البنوك
القوات المسلحة تعلن أسماء مستحقي قروض الإسكان العسكري ومواعيد مراجعة البنوك
القوات المسلحة تعلن أسماء مستحقي قروض الإسكان العسكري ومواعيد مراجعة البنوك
القوات المسلحة تعلن أسماء مستحقي قروض الإسكان العسكري ومواعيد مراجعة البنوك
القوات المسلحة تعلن أسماء مستحقي قروض الإسكان العسكري ومواعيد مراجعة البنوك
القوات المسلحة تعلن أسماء مستحقي قروض الإسكان العسكري ومواعيد مراجعة البنوك
القوات المسلحة تعلن أسماء مستحقي قروض الإسكان العسكري ومواعيد مراجعة البنوك
القوات المسلحة تعلن أسماء مستحقي قروض الإسكان العسكري ومواعيد مراجعة البنوك
القوات المسلحة تعلن أسماء مستحقي قروض الإسكان العسكري ومواعيد مراجعة البنوك

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