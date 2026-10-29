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"هيئة البحرية البريطانية": اشتعال النيران في سفينة في مضيق هرمز

  • 29 أكتوبر 2026
  • 11:15
هيئة البحرية البريطانية اشتعال النيران في سفينة في مضيق هرمز

خبرني - اشتعلت النيران في سفينة في مضيق هرمز، وفق ما أفادت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية "يو كاي إم تي أو" الخميس، من دون تحدبد السبب أو حال أفراد الطاقم.

وقالت الهيئة إن قائد سفينة أفاد برؤية سفينة أخرى تشتعل فيها النيران في بلاغ عن حادث لم تحدد سببه، وقع في مضيق هرمز على بُعد 9 أميال بحرية (نحو 16 كيلومترا) شمال خصب في سلطنة عُمان.

ولفتت إلى أنه لا تتوفر معلومات بشأن حجم الأضرار أو التأثير البيئي المحتمل.

وقيّدت إيران حركة الملاحة في الممر المائي الحيوي لإمدادات الطاقة العالمية، منذ بدء الحرب في الشرق الأوسط بضربات أميركية إسرائيلية عليها في 28 شباط.

واستهدفت طهران مرارا سفنا حاولت عبور مضيق هرمز من دون الحصول على إذن منها.

وفي المقابل، فرضت واشنطن حصارا على موانئ إيران.

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