ارتفاع حصيلة ضحايا تصادم قطارين في إسبانيا إلى 68 قتيلاً وإعلان الحداد ثلاثة أيام

خبرني - قُتل 68 شخصاً على الأقل وأُصيب العشرات، الأربعاء، في حادث تصادم قطارين فائقي السرعة جنوب العاصمة الإسبانية مدريد، في واحدة من أكثر حوادث السكك الحديدية دموية في أوروبا خلال القرن الحالي.

وأعلن رئيس إقليم كاستيا لا مانتسا، إميليانو غارسيا باج، ارتفاع حصيلة القتلى من 64 إلى 68 شخصاً، محذراً من احتمال العثور على مزيد من الضحايا مع استمرار عمليات البحث بين حطام القطارين.

وقال غارسيا باج للصحافيين من موقع الحادث: "لا نعرف ما إذا كان من الممكن العثور على جثة أخرى عند تحريك العربات".

وأعلن رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز الحداد الرسمي في البلاد لمدة ثلاثة أيام، اعتباراً من الخميس، متعهداً بإجراء تحقيق شامل لتحديد أسباب الحادث والكشف عن أي إهمال محتمل.

وكان رئيس بلدية أوردا مانويل غالان قال للتلفزيون الإسباني الرسمي (تي في إي) إن "قطارين تصادما، وثمة مصابون".

وأعرب الملك الإسباني، فيليبي السادس، عن حزنه العميق إزاء حادث التصادم، واصفاً الواقعة بـ"الحادث المروع"، معبراً عن تضامنه مع الضحايا وأسرهم في هذه الظروف الصعبة.

وقال الملك، خلال تصريحات أدلى بها في منطقة بيتيرا في إقليم فالنسيا، إنه يعتزم العودة لمتابعة تطورات حالة الطوارئ والاطلاع على مزيد من التفاصيل المتعلقة بالحادث.

كما أعرب رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، الذي يسعى للفوز بولاية جديدة في الانتخابات المقررة الشهر المقبل، عن "صدمته" إزاء حادث الاصطدام.