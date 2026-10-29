براءة من قابيل!!

صباح النهار الذي أشفى غليلنا.. غليل أردننا الغالي.. وكرك المجد.. و حمود الصابرة .. صباح شهدائنا الأطهار.

صباح جلالة الملك عبدالله الثاني الذي قال والحزن والغضب يملآن أهابه: (راح نورجيهم) ووفى بالوعد.. وفرجيناهم بالفعل شلة المجرمين!!

صباح أجهزتنا الأمنية التي أشفت غليلنا حين ألقت القبض على المجرمين،، صباح فرسان الوطن الشجعان الذين "شتلوا" المجرمين الثلاثة قابيل.. وقابيل .. وقابيل من وكرهم وساقوهم إلى يد العدالة لتأخذ لنا حقوقنا.. وسلمت أيديكم يا فرسان الحق!

صباح الكرك.. توأم الشمس.. التي جلّل الحزن النبيل وجهها الصبوح منذ يوم الجمعة الحزينة.. وصباح أهلنا وناسنا.. العرب الأردنيين الغساسنة، مسلمين ومسيحيين على حد سواء.. في حاضرة الكرك، الذين تجمعهم الأخوة الصادقة والألم والأمل والعيش الواحد منذ أقدم العصور!

صباح (حمودنا) .. حمود الصبر الجميل .. وصباح الأشقاء في أردننا الغالي وتوأم الروح فلسطين الذين شاطرونا الصبر والصلاة والحزن النبيل ونحن نودع كوكبة من أشقائنا المسيحيين الأطهار الذين ارتقوا إلى جوار الله .. وفي بيت الله على أرض كنيسة الروم الأرثوذوكس في بلدة (حمود) بعد أن استهدفهم أعداء الله القتلة المجرمون في يوم جمعة!! صباح مسك الشهداء والمصابين الأبرار وهو يعطر تراب حمود الطهور!

صباح أهلنا الغساسنة الأردنيين العرب في (خشم العقاب) وأشقائنا في كافة أرجاء الوطن وهم يعلنون البراءة من (قابيل) القاتل.. ويرددون معنا: يا لعنة الله صُبي على رؤوس الأشرار الذين اغتالوا زهرة شبابنا الأبرار!

صباح الكرك.. ذات المجد التي علمتنا ومنذ الأمس البعيد الأخوة القومية على أصولها .. وعلمتنا قبل الأمس بأن كرك المجد والمحبة تحلّق في سماء الوطن والعروبة على الدوام بجناحين اثنين: أحدهما عربي غساني مسلم.. والثاني عربي غساني مسيحي!! نعم.. جناحان اثنان يصفقان معاً للفرح القومي.. ويحزنان معاً للوجع الوطني والانكسار العربي.. ويرخيان عنان الشوق والنخوة دوماً صوب الغرب حيث مأوى الأفئدة فلسطين الغالية!

وها أنت يا كرك المجد تُعلمينا اليوم بأن (حمودنا) هي القلب النابض الذي يفيض بالثورة والثقافة والفكر والشجاعة والعلم والصبر الجميل!

صباح (حمودنا) العظيمة .. حمود الشهداء الأبرار.. حمود الثائر المهيب عودة القسوس الغساني العربي الذي سجل التاريخ المجيد اسمه وفعله وحضوره كأحد المخططين الرئيسيين لثورة الكرك.. ثورة (الهيّة) إلى جانب شقيقيه في العروبة الزعيمين المرموقين والمنحدرين من نسل غسان (قدر المجالي وحسين الطراونة) وسائر الرفاق الغساسنة من ثوار الهيّة المجيدة!

صباح (حمودنا) .. حمود البطلة الفدائية الأردنية الفلسطينية (تريز هلسا).. أيقونة المقاومة التي تحدت العدو الصهيوني وقهرته وهي ما تزال في ربيعها الثامن عشر حين أصابت بالرصاص .. رصاص الثأر من بندقية كانت في يمناها كتف مجرم الحرب (بنيامين نتنياهو) في العام 1972م.. وتم سجنها حيث قضت في زنانزين العدو الصهيوني أحد عشر عاماً وهي تتعرض للتعذيب والتنكيل ولم تهن أو تستكِن أو تستسلم!!

صباح (حمودنا) .. حمود الأديب والمفكر والروائي الكبير غالب هلسا الذي كان أحد رموز الثقافة في عصرها الذهبي في القرن العشرين .. غالب الذي جعل من الحرف الكركي حَربةً قومية تخزق عين العدو الصهيوني وتنتصر لعيون فلسطين والحركة الوطنية الفلسطينية.. غالب الذي الهمت كتاباته القومية ورواياته الإنسانية حلم الوحدة العربية!!

صباح (حمودنا) .. حمود (البدوي الملثم) يعقوب العودات الذي يعتبر من أهم رواد الحركة الثقافية والأدبية في الأردن.

صباح (حمودنا).. حمود (مفضي العليا) ... الشهيد الدكتور محمد القسوس طبيب الفقراء الشهم الذي أطلق عليه والده اسم (محمد) انطلاقاً من إيمانه الشديد بالقومية العربية وتمسكه بأصوله العربية الغسانية ودلالةً على القرب والمحبة والتداخل بين المسلمين والمسيحيين عبر عصور طويلة!!

الشهيد الدكتور (محمد) الذي ظل قلبه الكبير قبل عيادته ملاذاً مفتوحاً للمرضى والفقراء وموئلاً للمساكين والمعوزين!

صباح (حمودنا) .. حمود الشهيد الدكتور عاصم حنا البرقان الأستاذ في الجامعة الهاشمية والذي خطت يده الطاهرة منشوراً قبل شهور يتمنى من خلاله عودة فلسطين العزيزة قضية العرب الأولى وخلاصها من الاحتلال الصهيوني البغيض.. كما تمنى نهضة أردننا الغالي من أزمته الاقتصادية .. ونهضة الكرك من محنتها بجهود وسواعد أبنائها المخلصين!!

صباح (حمودنا) حمود الشهيد (علاء المصاروة).. الفارس الشجاع الذي تصدى بنخوته وجسده لحماية أشقائه المسيحيين والمسلمين الواقفين حوله في باحة الكنيسة.. فارتقى شهيدًا واختلط دمه الطاهر مع مسك أشقائه على ثرى حمود الطهور .. وارتجلت كريمته المكلومة كلمة مؤثرة ومخضلة بالدموع أثارت الشجن في قلوبنا والندى في عيوننا حين استهلتها بالقول: أبوي وطن!

صباح (حمودنا) .. حمود الشهيد الدكتور خالد ميخائيل الهلسا طبيب الغلابى والمساكين الذي يعرف الفقراء والمحتاجون والمرضى دفء قلبه وعيادته عن ظهر قلب، حيث كان قلبه الكبير وعيادته ملاذاً دافئاً وحنوناً للمرضى والفقراء والمساكين.

صباح (حمودنا) .. حمود الدكتور فادي الهلسا وحيد والديه!! وأنا أعرف جيداً معنى الوحيد ومكانته في الوجدان!! فادي الذي ارتقى شهيداً أمام ناظر والده الذي ذرف الدمع سخياً على فراقه وهو يقول: يا ريت طلقات الرصاص أجت في رأسي وليس في رأس وجسد وحيدي فادي!! ونقول لك يا دكتور عاصم بأن حزنك على فلذة كبدك ووحيدك هو حزننا جميعاً .. وأن طلقات الغدر والإجرام التي أصابته أصابتنا جميعاً لأنها كانت تستهدف الكرك التي تمثل الأنموذج الصادق في التآلف المسيحي – الإسلامي، مثلما كانت تستهدف استقرار بلدنا العزيز!

صباح الشهداء الأطهار.. إيهاب هلسا .. ومازن القسوس.. وماهر الزريقات .. ومروان الهلسا.. والذين ستظل ذكراهم الطيبة وقسماتهم السمحة في الوجدان والذاكرة أبد الدهر!!

صباح الكرك .. كرك أسد القلعة الشهيد البطل العقيد الركن سائد المعايطة الغساني الشجاع الذي قدم روحه الطاهرة وهو يذود عن الأهل في وجه الإرهاب والأشرار والمجرمين فنال الشهادة على أرض الكرك الطهور وانهزم الأشرار والقتلة المأجورون!!

صباح الكرك الأبية التي أنجبت الشهيد الطيار معاذ الكساسبة الذي تكتحل العيون كل صباح برؤية مجسم طائرته المتأهبة للطيران والتي تقف على مثلث جامعة

مؤتة وهو يقف كالرمح الغساني المهيب بجانبها ويرنو بناظره صوب الغرب!!

صباح الكرك .. كرك الروح القومية الأصيلة.. كرك الشاعر المبدع الكركي الغساني والقومي الأصيل الدكتور فايز الصياغ الذي خط على الرمل كلاماً عبر ديوانه الموسوم (كلمات على الرمل).. ونستذكر كيف هجر هذا الشاعر المتميز شعره على وقع نكسة حزيران في العام 1967 .. وانطوى القومي العتيق والشاعر العريق (فايز) ومعه الحرف نحو الحزن النبيل والصمت الممض لأن شبكة وجع الأمة العربية كانت أكبر من سنارة الحرف وجذوة الشعر.. ونستذكر حلم الشاعر الكبير فايز الصياغ والذي كان يحوم حول ميلاد امبراطورية عربية ماجدة من الماء إلى الماء!! امبراطورية قومية لا مكان فيها للجوع أو الوجع.. امبراطورية عربية يتساوى في ظلها الذين يملكون والذين لا يملكون!!

صباح الكرك .. جوهرة الصحراء ودُرتها.. التي أنجبت الدكتور يوسف القسوس أطال الله في عمره القامة الباسقة في مجالات العلم والطب والثقافة والأخلاق الحميدة.. فهو طبيب القلوب المبدع الذي نضع قلوبنا بعد الاتكال على الله بين يديه، لأن القلوب ساعة ذاك تغدو في يد ماهرة غسانية أردنية قومية وقادرة على الشفاء بحول الله!

صباح الكرك .. حبيبة فلسطين.. التي تضع مصطبة القدس الشريف في قلب القلب وتُودِع مصطبتها الأردنية (مصطبة الكرك) في حرم الأقصى الشريف.. صباح الكرك التي فاز ابنها الدكتور يعقوب زيادين في الانتخابات النيابية في العام 1956 عن شقيقتها مدينة القدس.. الدكتور زيادين الذي خطت يمناه (البدايات) المتميزة التي تؤرخ لأربعين عاماً من مسيرة الحركة الوطنية الأردنية!

صباح الكرك .. مليحة المدائن التي تتربع على ربوة سامقة.. الكرك التي كانت صاحبة القول والقرار الفصل لدى دوائر القرار في القاهرة ودمشق ذات زمانٍ بهيّ مضى.. صباح الكرك.. مسقط رأس الدكتور نزيه العمارين أطال الله عمره الطبيب المرموق وصاحب الشعبية الواسعة في أوساط أبناء الكرك، مسلمين ومسيحيين على حدٍ سواء والذين أوصلوه إلى قبة البرلمان فكان له حضور فاعل وكلمة مسموعة تحت القبة.

صباح الكرك .. كرك الأدب والثقافة التي تغنى بها وبشهدائها الأطهار ابنها الشاعر نزيه القسوس أطال الله عمره خلال مهرجان بعنوان (القدس والكرك توأمان) حيث قال:

يزهو بك الأردن يفتخر .. فيك المعاني اليوم تُختصر

أيقونة الشهداء في وطن .. لم يرتهن أبداً لمن غدروا

وفي الختام أقول: إن العمل الإجرامي الذي استهدف كوكبة من شهدائنا الأطهار يوم الجمعة الحزينة.. وما سبقه من عملية إجرامية داخل قلعة الكرك يجمع بينهما من حيث الهدف تكنولوجيا واحدة تفوح منها رائحة العدو الصهيوني النتنة وأساليبه الخبيثة.. تكنولوجيا طرفاها المكان والزمان.. فمن حيث المكان تم استهداف الكرك لأنها تمثل الأنموذج الصادق للتآخي والتآلف بين الأشقاء المسلمين والمسيحيين على أرضها الطاهرة.. وأنعم وأكرم بهذا الدور الأخوي الوطني والقومي العظيم!

ومن حيث الزمان فإن العملية الإجرامية الأخيرة تأتي في أعقاب الموقف الوطني والقومي الجريء والصلب الذي أعلنه الملك عبدالله الثاني من على منبر الأمم المتحدة مؤخراً وسمعته الدنيا بأسرها.. ونال تقدير واهتمام واحترام دول وشعوب العالم.. هذا الموقف الشجاع أثار حفيظة وغضب العدو الصهيوني.. من هنا فإن علينا جميعاً بأن نفتح العيون على اتساع حدقاتها لمراقبة وتتبع أعمال الشر المستترة والأفكار المستوردة والأحابيل ما ظهر منها وما بطن والتي تستهدف الأمن والاستقرار والمنعة في وطننا العزيز وتخدم في النتيجة العدو الصهيوني المتربص بنا!

حمى الله بلدنا الغالي وحفظه مرفوع الرأس على الدوام .. والمجد والخلود لشهدائنا الأبرار.