جامعة البترا و«جودبي» تبحثان سبل تعزيز التعاون المشترك خلال معرض سوفكس 2026

خبرني - بحث رئيس جامعة البترا، الأستاذ الدكتور علي أبو غنيمة، ورئيس هيئة مديري المركز الأردني للتصميم والتطوير «جودبي»، المهندس مفرح الطراونة، سبل تعزيز التعاون المشترك بين الجانبين، وذلك خلال لقاء عُقد على هامش مشاركة الجامعة في معرض العمليات الخاصة والأمن الوطني «سوفكس 2026».

وأكد رئيس جامعة البترا اعتزاز الجامعة بالمركز الأردني للتصميم والتطوير، بوصفه نموذجًا وطنيًا متميزًا في مجالات البحث والتصميم والتطوير، مشددًا على حرص الجامعة على تعزيز الشراكة مع المركز، بما يسهم في تبادل الخبرات وتطوير مجالات التعاون المشترك.

من جانبه، أكد المهندس مفرح الطراونة أهمية التعاون مع جامعة البترا، مشيرًا إلى أن الشراكة بين المؤسسات الأكاديمية والمراكز الوطنية المتخصصة تسهم في دعم الابتكار وتأهيل الكفاءات الوطنية، بما يخدم المصلحة الوطنية ويدعم مسيرة التنمية في المملكة.