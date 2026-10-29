سوفكس ٢٠٢٦ يكرّم هيئة تنشيط السياحة تقديراً لدورها في تعزيز الحضور الدولي للأردن

خبرني - كرّمت إدارة معرض ومؤتمر معدات العمليات الخاصة (سوفكس ٢٠٢٦) هيئة تنشيط السياحة الأردنية، خلال حفل التكريم الذي أقيم على هامش فعاليات المعرض في مدينة العقبة، تقديراً لدورها في دعم الجهود الوطنية وتعزيز حضور المملكة على خارطة الفعاليات والمؤتمرات الدولية.

ويأتي هذا التكريم تجسيداً لأهمية تكامل الأدوار بين المؤسسات الوطنية في ترسيخ مكانة الأردن مركزاً إقليمياً لاستضافة الفعاليات الدولية الكبرى، وتعظيم أثرها الاقتصادي والسياحي، بما يعزز تنافسية المملكة ويفتح آفاقاً جديدة للتعاون والشراكات الدولية.

وأكد عضو مجلس إدارة هيئة تنشيط السياحة والناطق الرسمي باسمها، السيد هاني الدباس، أن معرض سوفكس يتجاوز أبعاده الدفاعية والأمنية، ليشكّل منصة استراتيجية تعكس قدرة الأردن على استضافة الأحداث العالمية بكفاءة واقتدار، مشيراً إلى أن القيمة الحقيقية لمثل هذه الفعاليات تكمن في تحويل الحضور الدولي إلى فرص سياحية واستثمارية مستدامة، وتعزيز صورة المملكة وجهةً تجمع بين الأمن والاستقرار والتنوع السياحي والتميز في التنظيم.

وأضاف الدباس أن السياحة لم تعد قطاعاً مستقلاً عن بقية القطاعات الاقتصادية، بل أصبحت ركيزة عابرة للقطاعات، تتطلب توحيد الجهود الوطنية واستثمار المناسبات الدولية في توسيع قاعدة الأسواق السياحية وتعزيز مكانة الأردن على خارطة السياحة العالمية.

من جانبه، أكد عضو مجلس إدارة هيئة تنشيط السياحة، السيد مازن قعوار، أن استضافة المملكة لمعرض سوفكس تعكس الثقة الدولية المتنامية بقدرات الأردن التنظيمية والبنية التحتية السياحية، لافتاً إلى أهمية البناء على هذه النجاحات في تطوير سياحة المؤتمرات والمعارض والأعمال، وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، بما يضمن امتداد الأثر الاقتصادي لهذه الفعاليات إلى مختلف القطاعات والخدمات السياحية.

وأعربت الهيئة عن اعتزازها بهذا التكريم، مشيدةً بالجهود الوطنية التي أسهمت في إنجاح المعرض، ومؤكدةً مواصلة دورها في الترويج للأردن، واستثمار الفعاليات الدولية لتعزيز حضوره العالمي واستقطاب المزيد من الزوار والاستثمارات السياحية.