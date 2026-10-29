أوغندا.. القبض على شخص بتهمة قتل 38 شخصا وأكل لحومهم

خبرني - أعلنت السلطات في أوغندا القبض على رجل تتهمه بقتل 38 شخصا وأكل لحومهم، خلال الفترة من عام 2010 إلى 2025.

وجاء الإعلان من خلال قائد قوات الدفاع الأوغندية موهوزي كاينيروغابا عبر حسابه على منصة "إكس"، متوعدا بمحاكمته علنا ثم تنفيذ حكم الإعدام بحقه، رغم أن التحقيقات لا تزال جارية.

ونشر كاينيروغابا -وهو ابن رئيس البلاد يوري موسيفيني- صورة للمشتبه فيه وكتب: "يسعدني أن أبلغ مواطنينا بأن قوات الأمن ألقت القبض على الشرير موجوريزي موزيز. أسوأ قاتل متسلسل وآكل للحوم البشر في تاريخ أوغندا".

وأضاف: "قتل (موجوريزي) 38 شخصا وأكلهم بين عامي 2010 و2025 في مناطق ماساكا وإيباندا وكازو. سنحاكمه علنا، وسننفذ حكم الإعدام بحقه بالتأكيد".

موجوريزي أم موجوليزي؟

ووفق تقرير لموقع "مترو" البريطاني، فقد أعلنت الشرطة الأوغندية عن مشتبه فيه آخر في جرائم قتل متسلسلة يُدعى فريد موجوليزي، ويُعرف أيضا باسم كولايش كاموغيشا. وهو قاتل مأجور ارتبط اسمه بجرائم قتل متعددة في منطقة ماساكا الكبرى، ووزعت السلطات ملصقات تتضمن معلومات عنه وتطلب القبض عليه في أنحاء البلاد.

ووفقا للتحقيقات، فقد كان عدد من الأشخاص الذين يرتبطون بموجوليزي يثقبون جدران منازل الضحايا قبل مهاجمة من بداخلها مستخدمين السكاكين الضخمة والسواطير.

وأشار التقرير إلى أن الشرطة تلقت بلاغات من عدة أشخاص بأن المشتبه فيه قتل أقارب لهم، وأن المحققين يفحصون تلك الادعاءات.

وأفاد تقرير بأن نحو 35 شخصا قُتلوا في هجمات مماثلة في أنحاء منطقة ماساكا الكبرى، إلا أنه لم يتم تأكيد هذا العدد رسميا من قبل السلطات.

وذكرت تقارير أنه تم القبض على موجوليزي عدة مرات، لكنه تمكن من الفرار أو أُطلق سراحه في ظروف مثيرة للجدل.

وفي 16 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، ذكرت "إذاعة أوغندا" أن موجوليزي يواجه اتهامات بالقتل والاتجار بالبشر، على خلفية مقتل امرأة في منطقة ماساكا الكبرى في 28 سبتمبر/أيلول الماضي، بعد استدراجها على وعد بإقامة علاقة معها، قبل أن تُقتل في جريمة يُشتبه في أنها ارتُكبت بغرض ممارسة طقوس معينة.