المومني: الأردن يعزز الدراية الإعلامية لمواجهة التضليل وترسيخ التفكير النقدي

خبرني - أكد وزير الاتصال الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة محمد المومني، أهمية بناء مجتمع واع قادر على التحقق من المعلومات والتمييز بين الحقيقة والتضليل.

وقال المومني في تغريدة على إكس، بمناسبة الأسبوع العالمي للدراية الإعلامية والمعلوماتية، إن الأردن يمضي في هذا المسار من خلال الاستراتيجية الوطنية لنشر الدراية الإعلامية والمعلوماتية للأعوام 2026–2029، بما يسهم في ترسيخ التفكير النقدي وتعزيز التعامل المسؤول مع المعلومات في الفضاء الرقمي.

وأكد أن الدراية الإعلامية والمعلوماتية مسؤولية وطنية مشتركة واستثمار في وعي الإنسان وقدرته على التعامل مع المعلومات بمسؤولية.