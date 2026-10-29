مصر تقرر إبعاد أردني عن أراضيها والداخلية تكشف السبب

خبرني - نشرت جريدة الوقائع المصرية في العدد 240 في 29 أكتوبر سنة 2026 قرار وزارة الداخلية، رقم 1495 لسنة 2026، بأن يُبعد خارج البلاد لأسباب تتعلق بالصالح العام المدعو (ح.ع)، أردني الجنسية.

وصدر قرار وزير الداخلية بعد الاطلاع على القانون رقم 89 لسنة 1960 في شأن دخول وإقامة الأجانب بجمهورية مصر العربية والخروج منها وتعديلاته، وعلى مذكرة الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية، بشأن طلب إبعاد أردني الجنسية خارج البلاد لأسباب تتعلق بالصالح العام.

ونصت المادة الأولى، على أن يُبعد خارج البلاد لأسباب تتعلق بالصالح العام المدعو (ح.ع)، أردني الجنسية، وعلى مدير الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية تنفيذ ذلك.