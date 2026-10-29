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الأشغال تباشر إنشاء طريق فرعي مؤقت لخدمة الحركة المحلية في منطقة الرامة

  • 29 أكتوبر 2026
  • 09:22
الأشغال تباشر إنشاء طريق فرعي مؤقت لخدمة الحركة المحلية في منطقة الرامة

خبرني - باشرت وزارة الأشغال العامة والإسكان، أعمال إنشاء طريق فرعي مؤقت بمحاذاة جسر الرامة على طريق الرامة–الجوفة، بهدف تأمين حركة تنقل سكان المنطقة والمشاة، والتخفيف من آثار إغلاق الطريق بعد ظهور تشققات في الجسر نتيجة السيول والأمطار الغزيرة التي شهدتها المنطقة.

وتشمل الأعمال إنشاء طريق مؤقت مزود بعبارات لتصريف مياه الأمطار والسيول، وحمايات خرسانية لضمان سلامة مستخدمي الطريق، على أن يستمر استخدامه لخدمة الحركة المحلية إلى حين الانتهاء من إزالة الجسر المتضرر وإعادة إنشائه وفتح الطريق بصورة دائمة.

وأكدت الوزارة حرصها على تسريع إنجاز الأعمال وإتاحة الطريق أمام الحركة المحلية بأقرب وقت ممكن، مع استمرار تحويل حركة الشاحنات والمركبات العابرة إلى الطرق البديلة، حفاظاً على السلامة العامة وضمان انسيابية الحركة المرورية.

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