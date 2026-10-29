تراجع إنتاج النفط الخام في الأردن 83.2% خلال خمس سنوات

خبرني - أظهرت بيانات التقرير السنوي لوزارة الطاقة لعام 2025 تراجع إنتاج النفط الخام في الأردن بنسبة 83.2% خلال الفترة بين عامي 2021 و2025، من نحو 107.9 آلاف برميل إلى 18.2 ألف برميل، فيما انخفض إنتاج الغاز الطبيعي بنسبة 11.4%، من 7 مليارات إلى 6.2 مليارات قدم مكعب.

وفي المقابل، ارتفع إجمالي استهلاك المشتقات النفطية بنسبة تقارب 10%، من 3.61 ملايين طن في عام 2021 إلى نحو 3.97 ملايين طن في عام 2025.

وسجل استهلاك وقود الطائرات أكبر ارتفاع نسبي، بنحو 73.9%، تلاه الغاز البترولي المسال بنسبة 31.3%، ثم السولار بنسبة 16.1%. في المقابل، تراجع استهلاك البنزين بنسبة 6.9%، وزيت الوقود بنسبة 27.3%.

وعلى صعيد المستوردات، ارتفعت كميات النفط الخام والمشتقات النفطية بنسبة 9.7%، من نحو 3.99 ملايين طن في عام 2021 إلى 4.37 ملايين طن في عام 2025.

وأظهرت البيانات ارتفاع مستوردات النفط الخام بنسبة 16.3% خلال الفترة نفسها، لتبلغ نحو مليوني طن، كما ارتفعت مستوردات الغاز البترولي المسال بنحو 30%، فيما تراجعت مستوردات البنزين بنسبة 17.6%.