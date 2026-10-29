التحالف: اعتراض صاروخ باليستي أطلقه الحوثيون باتجاه المنطقة الشرقية في السعودية

خبرني - أعلن المتحدث الرسمي باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن، اللواء الركن تركي المالكي، الخميس، اعتراض صاروخ باليستي أطلقه الحوثيون باتجاه المنطقة الشرقية في السعودية.

وقال المالكي، إن الدفاع الجوي "اعترض ودمّر صاروخا باليستيا أطلقته الميليشيا الحوثية الإرهابية باتجاه المنطقة الشرقية".

وتتعرض السعودية، خلال الشهر الحالي، لهجمات متواصلة من الحوثيين من بينها هجوم دامٍ استهدف مطار الرياض الدولي.

وكان الحوثيون أعلنوا، خلال الأسبوع الحالي، استهداف مصفاة رأس تنورة النفطية في شرق السعودية بصاروخ باليستي، وقالوا إن الإصابة كانت "دقيقة" وإنها "تسببت في نشوب حرائق ضخمة في الموقع المستهد".

ويشهد اليمن نزاعا منذ عام 2014، عندما شن الحوثيون هجوما على القوات الحكومية وسيطروا على مناطق واسعة، أبرزها العاصمة صنعاء.

وفي عام 2015، تدخل تحالف عسكري بقيادة السعودية لدعم الحكومة المعترف بها دوليا، ما فاقم حدة النزاع والأزمة الإنسانية في اليمن، الذي يُعد من أفقر دول شبه الجزيرة العربية.