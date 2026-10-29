جرش.. الحبس 6 أشهر لرجل غمز لسيدة وحرّك شفتيه أمامها

خبرني - أيدت محكمة صلح جزاء جرش حكماً بحبس رجل مدة ستة أشهر، وإلزامه بدفع تعويض مالي قدره 600 دينار، إضافة إلى 30 ديناراً أتعاب محاماة والرسوم والمصاريف والفائدة القانونية، بعد إدانته بجرم عرض فعل منافٍ للحياء تجاه سيدة خلال إجراءات استئجار شقة مفروشة.

وبحسب تفاصيل القضية، فإن السيدة تملك شقة مفروشة عرضتها للإيجار عبر أحد التطبيقات، ليتواصل معها المشتكى عليه لاستئجارها، قبل أن تطلب منه التواصل مع زوجها لاستكمال الترتيبات.

وخلال لقاء جمع الرجل بزوج السيدة في أحد المقاهي، أفادت السيدة بأن المشتكى عليه كان يغمز لها ويقوم بحركات بشفتيه كلما أدار زوجها ظهره، ما أثار استغرابها وعدم ارتياحها، لكنها لم تخبر زوجها بما حدث خشية وقوع خلاف.

ولاحقاً، وبعد الاتفاق على توقيع عقد الإيجار في مكتب محامٍ، لحق المشتكى عليه بالسيدة على الدرج، وطلب منها الانتظار والخروج معه، وعرض إيصالها بسيارته رغم رفضها المتكرر.

واستندت المحكمة إلى شهادة السيدة وزوجها والبينات المقدمة في الدعوى، إضافة إلى تقرير الخبرة المتعلق بالضرر المعنوي، وخلصت إلى أن الأفعال المرتكبة تشكل جرماً يعاقب عليه القانون.

وكان المشتكى عليه قد حُكم عليه غيابياً بالحبس والتعويض، ثم تقدم باعتراض على الحكم، مدعياً حرمانه من تقديم بيناته ودفوعه القانونية، إلا أن المحكمة قبلت اعتراضه شكلاً وردته موضوعاً، وأيدت الحكم السابق بالحبس ستة أشهر والتعويض بمبلغ 600 دينار