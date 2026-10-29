سيدة مصرية تواجه حريقًا بشجاعة من شرفة منزلها وتنقذ المبنى من كارثة - فيديو

خبرني - شهدت محافظة بورسعيد شمال مصر موقفاً شجاعاً؛ حيث واجهت إحدى السيدات ألسنة النيران المشتعلة بشقة جارها بشجاعة استثنائية مانعةً وقوع كارثة محققة قبل وصول فرق الدفاع المدني.

وكشف فيديو انتشر بشكل واسع على مواقع التواصل، اندلاع حريق مفاجئ بإحدى الشقق السكنية في بورسعيد. وأظهر سيدة وقفت في شرفة منزلها القريبة جداً من موقع الحريق، وبدأت بمواجهة ألسنة اللهب مباشرةً عبر استخدام وسائل بسيطة، شملت سكب المياه والمناشف المبللة لمحاصرة النيران والحد منها.



فيما ساهم هذا التصرف الجريء والسريع في منع امتداد ألسنة اللهب إلى باقي أجزاء المبنى والشقق المجاورة، حتى وصول قوات الحماية المدنية التي تولت السيطرة الكاملة على الحريق وتأمين الموقع.

بينما أثار الفيديو موجةً واسعة من الإشادة والاحتفاء على منصات التواصل الاجتماعي. إذ اعتبر المتابعون أن ما قامت به السيدة يُعد نموذجاً حياً لشهامة وشجاعة المرأة المصرية التي تتجلى دائماً في الأوقات والمواقف الصعبة.