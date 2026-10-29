مشادة بسبب الصوت المرتفع تنتهي بجريمة قتل بالكرك.. والأشغال 30 عاماً للجاني

خبرني - قضت محكمة الجنايات بوضع شخص بالأشغال لمدة 30 عاماً، بعد إدانته بجناية القتل القصد، على خلفية جريمة وقعت داخل منزل يخضع لأعمال الصيانة والطلاء في الوسط التجاري بمدينة الكرك، إثر خلاف بدأ بسبب ارتفاع صوت المتهم.

وبحسب تفاصيل القرار القضائي، تعود وقائع القضية إلى فجر السبت الموافق 7 شباط 2026، عندما كان المغدور برفقة عدد من الأشخاص داخل منزل يقع في شارع الخضر بمدينة الكرك، قبل أن يحضر المتهم إلى المكان وهو تحت تأثير المواد المخدرة، ويبدأ بالتحدث بصوت مرتفع أثار انزعاج الموجودين.

وأظهرت وقائع القضية أن المغدور طلب من المتهم خفض صوته، إلا أن الأخير رفض الاستجابة، لتنشب بينهما مشادة كلامية تطورت إلى اعتداء المغدور على المتهم بضربه بصحن فخاري على وجهه، ثم بأداة معدنية "زرادية" على رأسه.

وتدخل الحاضرون لفض الخلاف ومنع تفاقمه، وتمكنوا من إبعاد المتهم عن الغرفة وإخراجه إلى الممر، غير أن المشادة لم تنته عند ذلك الحد، إذ أطلق المتهم تهديدات بقتل المغدور، مردداً عبارة "والله لأذبحه".

ووفقاً لما ثبت للمحكمة، أخرج المتهم أداة حادة كان يخفيها داخل ملابسه، يبلغ طول نصلها نحو 10 سنتيمترات، قبل أن يباغت المغدور ويوجه إليه عدة طعنات قوية ونافذة، أصابته في الجانب الأيمن من الصدر ومناطق أخرى من جسده، ما أدى إلى سقوطه أرضاً، فيما فر المتهم من المكان.

وقررت المحكمة إدانة المتهم بجناية القتل القصد، استناداً إلى المادة 326 من قانون العقوبات، والحكم عليه بالأشغال لمدة 20 عاماً.

ونظراً لثبوت حالة التكرار بالمعنى القانوني بحق المحكوم عليه، طبقت المحكمة أحكام المادة 101 من قانون العقوبات، ورفعت العقوبة بإضافة نصف مدتها، لتصبح الأشغال لمدة 30 عاماً.

كما قررت المحكمة تنفيذ العقوبة الأشد بحق المحكوم عليه، مع احتساب مدة توقيفه، وتضمينه نفقات المحاكمة، إلى جانب مصادرة الأدوات الحادة المضبوطة في القضية، وفقاً للأحكام القانونية ذات الصلة.