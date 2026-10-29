الذهب يتراجع مع ارتفاع الدولار والتركيز على بيانات تضخم أمريكية

خبرني - تراجع سعر الذهب الخميس مع ارتفاع الدولار، في حين يقيم المستثمرون إشارات السياسة النقدية الصادرة عن مجلس الاحتياطي الاتحادي ورئيسه كيفن وورش بعد أن أبقى البنك المركزي الأمريكي أسعار الفائدة دون تغيير، مع انتظار بيانات تضخم أمريكية تصدر لاحقا اليوم.

وانخفض سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.7 % إلى 4039.26 دولار للأوقية (الأونصة) واستقرت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم كانون الأول عند 4051 دولارا.

وحافظ الدولار على قوته مما زاد من تكلفة الذهب المسعر به بالنسبة لحائزي العملات الأخرى.

وأبقى مجلس الاحتياطي أسعار الفائدة دون تغيير أمس الأربعاء كما كان متوقعا، واختار تأجيل أي تغييرات في تكاليف الاقتراض لما بعد انتخابات التجديد النصفي الأسبوع المقبل، في انتظار مزيد من البيانات حول التضخم، الذي قال البنك المركزي إنه "لا يزال مرتفعا".

ووفقا لأداة فيد ووتش التابعة لسي.إم.إي، يرى المتعاملون احتمالا نسبته 78 % لرفع أسعار الفائدة في كانون الأول مقارنة مع 84 % قبل صدور قرار البنك المركزي.

وتزيد أسعار الفائدة المرتفعة من تكلفة الفرصة البديلة للاحتفاظ بالذهب الذي لا يدر عائدا، مما يقلل من جاذبيته بالنسبة للمستثمرين.

وتترقب الأسواق بيانات نفقات الاستهلاك الشخصي، وهو مؤشر رئيسي يراقبه مجلس الاحتياطي عن كثب في سعيه لبلوغ معدل التضخم المستهدف عند 2%.

ومن المنتظر أن يبقي البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة دون تغيير الخميس.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، هبط سعر الفضة في المعاملات الفورية 0.7 % إلى 53.60 دولار للأوقية وتراجع سعر البلاتين 0.3 % إلى 1533.50 دولار، بينما ارتفع سعر البلاديوم 0.7 % إلى 1017.29 دولار.