طقس غائم اليوم واحتمال هطول أمطار خفيفة شمالي الأردن

خبرني - يكون الطقس اليوم الخميس، غائما جزئيًا ولطيف الحرارة في أغلب المناطق، ومعتدلًا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، هناك احتمال لهطول زخات خفيفة من المطر في أجزاء محدودة من شمال المملكة، وتكون الرياح جنوبية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.

وتحذر إدارة الأرصاد الجوية في تقريرها من، تدني مدى الروية الافقية في ساعات الصباح الباكر بسبب الضباب في المرتفعات الجبلية وأجزاء من السهول والبادية، ومن الانزلاق على الطرقات في المناطق التي تشهد هطولًا مطريًا.

وبحسب التقرير، يطرأ يوم غدٍ الجمعة، انخفاض قليل على درجات الحرارة؛ ويكون الطقس غائما جزئيًا ولطيف الحرارة في أغلب المناطق، ومعتدلًا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، ويتوقع هطول زخات خفيفة من المطر في ساعات الصباح في شمال المملكة وأجزاء محدودة من المناطق الوسطى الغربية، وتكون الرياح غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.

وترتفع السبت، درجات الحرارة قليلاً؛ ويكون الطقس لطيف الحرارة في أغلب المناطق، ومعتدلًا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات مختلفة، وتكون الرياح جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية معتدلة السرعة.

اما الأحد، يكون الطقس لطيف الحرارة في أغلب المناطق، ومعتدلًا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات مختلفة خاصة في شرق المملكة، وهناك احتمال في ساعات ما بعد الظهر لهطول زخات من المطر في أجزاء محدودة من البادية الشمالية الشرقية قد يصحبها الرعد أحياناً، وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط أحياناً في مناطق البادية مثيرة للغبار تتحول مساءً إلى شمالية غربية.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم بين 22 - 14 درجة مئوية، وفي غرب عمان 20 - 12، وفي المرتفعات الشمالية 19 - 12، وفي مرتفعات الشراة 18- 11، وفي مناطق البادية 25 - 14، وفي مناطق السهول 23- 13 ، وفي الأغوار الشمالية 28 - 16 ، وفي الأغوار الجنوبية 31- 20، وفي البحر الميت 29- 19 ، وفي خليج العقبة 30- 19 درجة مئوية.