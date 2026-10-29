بدء فرز الأظرفة المزدوجة في انتخابات الكنيست الإسرائيلي

خبرني - أعلنت هيئة البث الإسرائيلية، بدء فرز الأظرفة المزدوجة في انتخابات الكنيست، متوقعة اكتمال عملية الفرز مساء الخميس.

وأظهرت نتائج فرز الأصوات، باستثناء الأصوات الواردة في الأظرفة المزدوجة، حصول تحالف رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو على 53 مقعدا، مقابل 48 مقعدا لتحالف غادي آيزنكوت، فيما حصلت الأحزاب العربية على 19 مقعدا.

وعلى مستوى الأحزاب والقوائم، حصل حزب الليكود على 26 مقعدا، وحزب "يشار" بقيادة آيزنكوت على 21 مقعدا، فيما نالت كل من القائمة المشتركة وحزب "بياحد" بقيادة نفتالي بينيت 12 مقعدا لكل منهما، وحصل حزب "الديمقراطيون" على 8 مقاعد.

كما حصلت أحزاب "إسرائيل بيتنا" و"القائمة العربية الموحدة (راعم)" و"يهودية التوراة الموحدة" و"عوتسما يهوديت" و"شاس" على 7 مقاعد لكل منها، فيما نالت قائمة "الصهيونية الدينية" 6 مقاعد.

وأجريت الانتخابات التشريعية الإسرائيلية للكنيست، الأربعاء في أول انتخابات منذ السابع من تشرين الأول 2023، وسط منافسة بين معسكر رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ومعسكر المعارضة الذي يقوده غادي آيزنكوت، إلى جانب الأحزاب العربية.

واتهم رئيس كتلة القائمة المشتركة في الداخل الفلسطيني، النائب أحمد الطيبي، الأربعاء، رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وحزب الليكود بمحاولة تشويه نتائج الانتخابات والتشكيك في شرعيتها، على خلفية قوة الصوت العربي ودوره في منع نتنياهو من تشكيل حكومة جديدة برئاسته.

وقال الطيبي، خلال حديثه لـ "المملكة" ردا على اتهامات الليكود للأحزاب العربية بتزوير الانتخابات، إن نتنياهو والليكود "لا يحتملون قوة الصوت العربي".