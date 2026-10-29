وفاة رائدة الحقوق المدنية الأمريكية دولوريس هويرتا

خبرني - وُلدت هويرتا في ولاية نيو مكسيكو، ونشأت في مدينة ستوكتون في ولاية كاليفورنيا، في قلب القطاع الزراعي الضخم في الولاية. تولت والدتها تربيتها، وكانت الأم تعمل في إحدى مراحل حياتها في مصنع لتعليب الأغذية.

بدأت هويرتا مسيرتها المهنية معلمة بعد تخرجها من الجامعة، قبل أن تتجه إلى تنظيم العمال وقيادة الحركة المطالبة بالقوة السياسية للشيكانو (الأمريكيون من أصول مكسيكية). وكانت بمثابة الركيزة العاطفية للعديد من الحركات الثورية التي ناضلت من أجل تحسين الأجور، وظروف المعيشة والعمل للفقراء.

بعد ذلك كرست جهودها لقضايا الحقوق المدنية، وحقوق المرأة، والمساواة بين الجنسين، بالإضافة إلى القضايا البيئية، كل ذلك بينما كانت تربي 11 طفلاً. وواصلت هذا العمل حتى بلغت التسعينيات من عمرها.

ونقلت مصادر متعددة قولها ذات مرة إنها تود أن يتذكرها "الناس كامرأة تهتم ببني البشر. علينا أن نُسخّر حياتنا لجعل العالم مكاناً أفضل للعيش، لا لمجرد جمع الممتلكات. فهذا هو الغرض من وجودنا على هذه الأرض".

وفي وقت سابق من هذا العام، قالت هويرتا إن (سيزار) تشافيز، الذي توفي عام 1993، "تلاعب بها وضغط عليها" لإقامة علاقة جنسية معه، كما أجبرها على ذلك في واقعة أخرى خلال ستينيات القرن الماضي.

جاء ذلك بعد نشر صحيفة "نيويورك تايمز" تحقيقاً يتضمن مزاعم من هويرتا وامرأتين أخريين، أفدن بأن تشافيز كان يستدرج فتيات منخرطات في الحركة العمالية ويعتدي عليهن جنسياً.

وذكرت هويرتا أن هاتين الواقعتين مع تشافيز أسفرتا عن حملين اختارت إبقاءهما سراً، إذ رتبت لتتولى عائلات أخرى تربية الطفلين.

من جانبها، أعربت عائلة تشافيز -في بيان صدر آنذاك- عن صدمتها البالغة إزاء هذه التقارير، وأشادت بـ"شجاعة" النساء اللواتي تقدمن للكشف عن هذه الوقائع.

وكان اتحاد عمال المزارع (UFW) من بين الجهات التي أشادت بهويرتا، وقال في بيان نشر على وسائل التواصل الاجتماعي إنها مبتكرة شعار النقابة باللغة الإسبانية "Si Se Puede!" أي "نعم، نستطيع!"، وهو الشعار الذي أصبح هتافاً مألوفاً للناشطين المطالبين بتحسين ظروف عمل العمال الزراعيين من أصول إسبانية وأمريكية لاتينية.

وقال الاتحاد إن "رسالة حياتها تمثلت في تمكين مجتمعها من مواجهة المظالم والتغلب عليها، وقد تركت عمال المزارع والمجتمع اللاتيني بأسره، في حالٍ أقوى وأكثر تنظيماً مما كانوا عليه قبل جهودها".

وأضاف أن "التزامها بالمشاركة المدنية والسعي لمنح القوة السياسية للفئات المهمشة يمثل درساً ينبغي علينا جميعاً استحضاره عند التوجه إلى صناديق الاقتراع".

وكرّست هويرتا جزءاً كبيراً من حياتها لحشد الأعضاء للانضمام إلى الاتحاد، والمشاركة في الاحتجاجات والاعتصامات لدعم قضايا متنوعة، والمساعدة في التفاوض على إبرام أول عقود لعمال المزارع في أمريكا الشمالية.

قال الرئيس الأمريكي السابق بيل كلينتون الذي منح هويرتا، جائزة إليانور روزفلت لحقوق الإنسان عام 1998، في بيان إنه ووزيرة الخارجية الأمريكية السابقة هيلاري كلينتون "فقدا صديقة عزيزة"، مضيفاً أننا "جميعاً فقدنا نصيرة صلبة للعمال الأمريكيين".

وأضاف "كانت رؤيتها وهي تعمل بمثابة مشاهدة أسطورة حية، لم تتوقف يوماً عن السعي نحو التقدم، وكانت تنظر إلى كل عقبة جديدة باعتبارها فرصة سانحة للتعليم والتنظيم والارتقاء بالآخرين، حتى وإن كانت تلك الجهود تجلب لها أحياناً عواقب وخيمة".

وصرّح حاكم ولاية كاليفورنيا، غافن نيوسوم، الأربعاء، بأن هويرتا "مثّلت أفضل ما فينا"، مشيداً بـ"عزيمة روحها، وشغفها بالعدالة والإنصاف، والتزامها تجاه الفئات المهمشة والمنسية".

أما عمدة لوس أنجلوس، كارين باس، فقد وصفت هويرتا بأنها "أيقونة" و"قائدة شجاعة"، ألهمت الكثيرين للانخراط في العمل النضالي، وساهمت في تحقيق مكتسبات قانونية هامة على مستوى البلاد.

وسلّطت باس الضوء على جهود هويرتا في تعديل القوانين لضمان حصول العمال الزراعيين على أجر إضافي عند العمل لأكثر من ثماني ساعات يومياً، فضلاً عن دورها في وضع أول معايير شاملة تهدف إلى منع الوفيات الناجمة عن الإجهاد الحراري في ولاية كاليفورنيا.

وقالت باس إن "دولوريس ذكرتنا بأنه بغض النظر عن الصعوبات أو العقبات التي تواجهنا، يمكننا بناء حياة أفضل لأنفسنا ولمجتمعنا ولمدينتنا ولوطننا".

ساهمت هويرتا أيضاً في إنهاء ما كان يُعرف ببرنامج براسيرو، الذي كان يُستقدم بموجبه رجال مكسيكيون للعمل مؤقتاً في الولايات المتحدة، كما شاركت في التفاوض على قانون إصلاح الهجرة لعام 1986، بحسب الاتحاد.

ووصفت ماريا تيريزا كومار، رئيسة مجموعة فوتو لاتينو المعنية بالتصويت، هويرتا بأنها "عملاقة في مجال الحقوق المدنية"، إذ كرّست "حياتها بأكملها، حتى أيامها الأخيرة، للدفاع عن القضايا العادلة ومحاربة الظلم ضد الجميع، بغض النظر عن هويتهم أو أصولهم".

وذكرت كتلة الهيسبانيك في الكونغرس، التي تضم أعضاء ديمقراطيين من مجلسي الشيوخ والنواب، أن "دولوريس هويرتا كانت أكبر من أن تُحصر في تعريف محدد"، وفق بيان صدر عنها الأربعاء.

وأضافوا أنه "باعتبارها رمزاً وطنياً وعالمياً، فإن إرثها جزء لا يتجزأ من تاريخنا". و"سيظل نضالها من أجل العدالة مصدر إلهام للأجيال القادمة. ارقدي بسلام وقوة، يا أختنا".