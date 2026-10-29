كيف غادر بولسونارو البرازيل سرا رغم حظر السفر وإلغاء وثائقه؟

خبرني - أفادت قناة "سي إن إن برازيل" بأن مرشح الرئاسة الخاسر، فلافيو بولسونارو، غادر البلاد سرا إلى الأرجنتين بجواز سفر إيطالي، قبل أن يتوجه مع أسرته إلى الإكوادور ثم إلى الولايات المتحدة.

وذكرت القناة، نقلا عن مصادر، أن بولسونارو عبر الحدود برفقة زوجته وابنتيه في وقت متأخر من مساء 27 أكتوبر، عبر جسر تانكريدو نيفيس الدولي الذي يربط مدينة فوز دو إيغواسو البرازيلية بمدينة بويرتو إيغواسو الأرجنتينية.

ووفقا للمصادر، استخدم بولسونارو جواز سفر إيطالياً، فيما استخدمت زوجته وإحدى ابنتيه جوازي سفر برازيليين، وقدمت ابنته الثانية بطاقة هوية وطنية.

من جانبها، أكدت دائرة الهجرة الأرجنتينية أن جميع الوثائق المقدمة كانت سارية المفعول، وأنه لم تكن هناك أي عوائق تحول دون دخول الأسرة إلى البلاد، بعدما نفت السلطات الأرجنتينية في البداية وصول السيناتور البرازيلي إلى أراضيها.

وبعد عبور الحدود بوقت قصير، قرابة الساعة 23:30 بالتوقيت المحلي، استقلت الأسرة طائرة خاصة من طراز "غلف ستريم G400"، تابعة لشركة "بايريس فلاي إس إيه" الأرجنتينية، متجهة إلى مدينة غواياكيل في الإكوادور، قبل مواصلة الرحلة إلى الولايات المتحدة.

وكان قاضي المحكمة الاتحادية العليا في البرازيل، ألكسندر دي مورايس، قد أمر بولسونارو بتسليم جوازات سفره خلال 24 ساعة، في إطار تحقيق يتعلق بقضية غسل أموال، كما منعه من مغادرة البلاد.

وعقب انقضاء المهلة، ألغت الشرطة الاتحادية البرازيلية وثائق سفر بولسونارو البرازيلية العادية والدبلوماسية، غير أن ذلك لم يمنعه من مغادرة البلاد باستخدام جواز سفر صادر عن دولة أخرى.

وأكد مسؤول في البيت الأبيض أن الولايات المتحدة ستصدر تأشيرات الدخول لبولسونارو وعائلته بعد هزيمته في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية التي جرت في البلاد يوم 25 أكتوبر بعد أن حصل على 48.21% من الأصوات متخلفا عن الرئيس الحالي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، الذي نال 51.79% من الأصوات.

وبينما اعترف الحزب الليبرالي الذي ينتمي إليه بولسونارو بنتيجة الانتخابات وفوز لولا دا سيلفا، رفض مرشحه بولسونارو الإقرار بهزيمته، وأطلق مزاعم، غير مقرونة بأدلة، بحدوث تزوير انتخابي.