مصر ترفض منح جنسيتها لابنة قيادي في حماس

خبرني - رفضت السلطات المصرية منح الجنسية لابنة القيادي في حركة حماس الفلسطينية غازي حمد، وذلك لدواع أمنية، كما نشرت الجريدة الرسمية.

ونشرت الجريدة الرسمية المصرية، الأربعاء، قرارا لوزير الداخلية برفض طلب فلسطينية الحصول على الجنسية المصرية تبعا لوالدتها، وذلك لدواع أمنية، إلى جانب قرار آخر بإبعاد 3 مواطنين نيجيريين خارج البلاد لأسباب تتعلق بالصالح العام.

ونص قرار وزير الداخلية رقم 1630 لسنة 2026 على رفض طلب أسماء غازي أحمد حمد، المولودة في فلسطين في 2 يونيو 1989، اكتساب الجنسية المصرية تبعا لوالدتها الحاصلة على الجنسية المصرية.

واستند القرار إلى المادة الثالثة، البند الثاني، من القانون رقم 154 لسنة 2004، المعدل لبعض أحكام قانون الجنسية المصرية رقم 26 لسنة 1975، كما استند إلى القرار الوزاري رقم 1004 لسنة 2018، الذي يفوض مساعد الوزير لقطاع شؤون مكتب الوزير في مباشرة الاختصاصات المتعلقة بقانون الجنسية.

وفي قرار آخر، قررت وزارة الداخلية إبعاد 3 مواطنين نيجيريين خارج البلاد لأسباب تتعلق بالصالح العام، بموجب القرار رقم 1623 لسنة 2026 الصادر في 20 سبتمبر.

وشمل القرار كل من ADEYEMI ABDULMUMIN PARAKOYI، المولود في 12 مارس 1983، وRONKE OLADIPUPO ARO، المولودة في 30 ديسمبر 1980، وABDULMALIK SUMIBARE ARO PARAKOYI، المولود في 5 أكتوبر 2017.

واستند قرار الإبعاد إلى القانون رقم 89 لسنة 1960 بشأن دخول وإقامة الأجانب في مصر والخروج منها وتعديلاته، وإلى مذكرة الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية المؤرخة في 16 سبتمبر 2026.

وكلف القرار مدير الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية بتنفيذه، مع نشره في الوقائع المصرية، ووقعه وزير الداخلية محمود توفيق.