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مفاجأة داخل قطار مصري.. ضبط عشرات التماسيح بحوزة راكب

  • 29 أكتوبر 2026
  • 04:02
مفاجأة داخل قطار مصري ضبط عشرات التماسيح بحوزة راكب

خبرني  - ضبطت السلطات المصرية 30 تمساحا صغيرا داخل قطار قادم من أسوان ومتجه إلى الإسكندرية، في واقعة كشفت محاولة تهريب حيوانات برية.

وقالت وزارة التنمية المحلية والبيئة إن التماسيح المضبوطة، التي تتراوح أطوالها بين 20 و25 سنتيمترا، عُثر عليها داخل جركن أزرق كبير موضوع داخل حقيبة حافظة، بمحطة السكة الحديد في أسيوط، وكانت بحوزة فني تكييف يستقل القطار.

وأوضحت الوزارة أن إدارة محمية وادي الأسيوطي تلقت إخطارا بالواقعة، ما دفع إلى التنسيق مع الجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرير محضر بشأن ضبط التماسيح.

من جانبها، وجهت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، بتشكيل لجنة مختصة من قطاع المحميات الطبيعية لمتابعة الواقعة واستلام التماسيح، مع توفير الرعاية المناسبة لها، وفقا للإجراءات البيئية المعتمدة.

وقال المهندس شريف عبد الرحيم، الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة، إن التماسيح نُقلت إلى محمية وادي الأسيوطي، حيث جرى التحفظ عليها وتوفير التغذية والرعاية اللازمة، لحين استكمال إجراءات إعادتها إلى بيئتها الطبيعية في بحيرة ناصر بمحافظة أسوان.

ومن المقرر نقل التماسيح إلى بحيرة ناصر بعد استكمال الإجراءات القانونية والحصول على موافقة النيابة المختصة.

مفاجأة داخل قطار مصري.. ضبط عشرات التماسيح بحوزة راكب
مفاجأة داخل قطار مصري.. ضبط عشرات التماسيح بحوزة راكب

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