بايرن ميونخ يكشف طبيعة مرض كومباني .. ويعلن خروجه من المستشفى

خبرني - أعلن بايرن ميونخ الألماني، الأربعاء، خروج مدربه البلجيكي فينسنت كومباني من المستشفى بعد خمسة أيام من سقوطه المفاجئ داخل مقر تدريبات النادي، بعدما كشفت الفحوص الطبية عن إصابته بتهيّج في السحايا، وهي الأغشية المحيطة بالدماغ والحبل الشوكي، في حين لم يتحدد بعد موعد عودته إلى قيادة الفريق.

وكشف ماكس إيبرل، عضو مجلس إدارة بايرن ميونخ للشؤون الرياضية، خلال حديثه إلى التلفزيون الألماني "إيه آر دي" (ARD) قبل مواجهة ماغديبورغ في كأس ألمانيا، أن كومباني غادر المستشفى ، وسيواصل التعافي في منزله، بعد تحسن حالته الصحية وتحديد سبب الوعكة التي تعرض لها يوم الجمعة الماضي.

وقال إيبرل إن حالة المدرب البلجيكي باتت جيدة بالنظر إلى الظروف التي مر بها، مضيفا "لا أستطيع القول إنها ممتازة، لكنها جيدة"، قبل أن يصف خروجه من المستشفى بأنه "أكبر وأجمل خبر بالنسبة إلينا جميعا".

وأوضح المسؤول الألماني أن الأطباء توصلوا إلى سبب سقوط كومباني، قائلا "اكتشفنا ما حدث، فقد كان تهيّجا في السحايا، وهو ما أدى إلى الواقعة التي تعرض لها يوم الجمعة الماضي".

وأشار إلى أن المدرب البالغ 40 عاما سيواصل التعافي في المنزل، وأن برنامجه العلاجي يعتمد على الراحة وتناول الأدوية، معربا عن ثقته بقدرته على العودة إلى ممارسة مهامه بعد استعادة عافيته بالكامل.

ولم يكشف إيبرل عن سبب تهيّج السحايا أو نتائج الفحوص التفصيلية، كما لم يحدد موعدا لعودة كومباني، مؤكدا أن القرار سيبقى بيد الأطباء المشرفين على علاجه.

ماذا حدث لكومباني في مقر بايرن ميونخ؟

تعود الواقعة إلى يوم الجمعة 23 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، عندما كان كومباني يتابع تدريبات الفريق الرديف في مقر النادي بشارع زيبينر شتراسه بمدينة ميونخ، قبل أن يسقط فجأة على أرض الملعب، مما استدعى تدخل الطاقم الطبي ونقله إلى المستشفى لإجراء فحوص عاجلة.

وذكرت صحيفة "سبورت بيلد" الألمانية، في تقرير نشرته الأربعاء، أن المدرب البلجيكي فقد وعيه بصورة مفاجئة، وتعرض، بحسب معلوماتها، لتشنجات استدعت استنفار الطواقم الطبية، ووصول سيارة إسعاف وطبيب طوارئ ومروحية إنقاذ إلى مقر النادي.

وأشارت الصحيفة إلى أن الفحوص الأولية استبعدت تعرضه لسكتة دماغية أو نوبة قلبية، وأن الأطباء ركزوا تحقيقاتهم الطبية على الأسباب المحتملة للتشنجات.

وفي تطور آخر، كشفت صحيفة "تي زد" (TZ) المحلية أن كومباني تعرض لخلع في الكتف نتيجة ارتطامه بالأرض أثناء سقوطه، ونُقل إلى المستشفى لتلقي الإسعافات الأولية قبل إخضاعه لفحوص أوسع.

وأضافت الصحيفة أن المدرب عانى صداعا شديدا خلال اليوم الذي سبق سقوطه، ما دفع الأطباء إلى إجراء فحوص عصبية خلال فترة بقائه في المستشفى.

غير أن بايرن ميونخ لم يؤكد رسميا إصابته بخلع في الكتف أو تعرضه لتشنجات، وتبقى هذه التفاصيل مستندة إلى المعلومات التي نشرتها الصحيفتان الألمانيتان.

وكان كومباني قد عانى عدوى فيروسية خلال الأيام السابقة للواقعة، وأقر بأنه أصيب بفيروس شديد، مما اضطره إلى التغيب عن بعض الحصص التدريبية والمؤتمرات الصحفية، قبل أن يتعرض للوعكة التي استدعت نقله إلى المستشفى.

ولم يعلن النادي ما إذا كانت العدوى الفيروسية مرتبطة مباشرة بتهيّج السحايا الذي كشف عنه إيبرل، ولذلك لا تزال التفاصيل الطبية المتعلقة بطبيعة المرض وأسبابه غير معلنة بالكامل.

متى يعود كومباني إلى تدريب بايرن ميونخ؟

رغم تحسن حالته الصحية وخروجه من المستشفى، لم يحدد بايرن ميونخ موعدا لعودة كومباني إلى مقاعد البدلاء، بعدما أكد إيبرل أن النادي سيمنحه الوقت اللازم للتعافي دون ضغوط تتعلق بجدول المباريات.

وكان المسؤول الألماني قد أوضح يوم السبت الماضي أن فترة غياب المدرب ستُقاس بالأسابيع وليس بالأيام، مشددا على أن سلامته الصحية تتقدم على جميع الاعتبارات الرياضية.