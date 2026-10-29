ركلات الترجيح تقصي تشيلسي وتؤهل ليفربول والسيتي إلى ربع نهائي كأس الرابطة

خبرني - قادت ركلات الترجيح فريق مانشستر سيتي للتأهل لدور الثمانية في بطولة كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة لكرة القدم (كأس كاراباو)، على حساب ضيفه برايتون.

وفاز مانشستر سيتي على برايتون بنتيجة 4 / 3 بركلات الترجيح، التي احتكم إليها الفريقان بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل 2 / 2، في وقت متأخر من مساء الأربعاء، ضمن منافسات دور الـ16 للمسابقة.

وبادر الإيفواري ماليك يالكوي بالتسجيل لمصلحة برايتون في الدقيقة 30، لكن سرعان ما أحرز الكرواتي ماتيو كوفاسيتش هدف التعادل لمانشستر سيتي في الدقيقة 40.

وأعاد الفرنسي جورجينيو روتر التقدم لبرايتون من جديد، بتسجيله الهدف الثاني للفريق الضيف في الدقيقة 47، غير أن البرازيلي فيتور رييس أحرز هدف التعادل لمانشستر سيتي في الدقيقة 72، ليلجأ الفريقان لركلات الترجيح، التي ابتسمت في النهاية لمانشستر سيتي.

ليفربول يقصي تشيلسي بركلات الترجيح

بالسيناريو نفسه تقريبا، قادت ركلات الترجيح فريق ليفربول للتأهل لدور الثمانية في بطولة كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة لكرة القدم (كأس كاراباو)، على حساب ضيفه تشيلسي.

فعلى ملعب آنفيلد، فاز ليفربول على تشيلسي بنتيجة 6 / 5 بركلات الترجيح، التي احتكم إليها الفريقان عقب تعادلهما 1 / 1 في الوقت الأصلي، خلال مباراتهما بدور الـ16 للمسابقة، مساء الأربعاء.

وبادر مورغان روجرز بالتسجيل لمصلحة تشيلسي في الدقيقة 40 من ركلة جزاء، لكن كودي غاكبو سرعان ما سجل التعادل لليفربول في الدقيقة 43 من ركلة جزاء أيضا، ليلجأ الفريقان لركلات الترجيح، التي ابتسمت في النهاية لمصلحة فريق المدرب الإسباني إندوني إيراولا.