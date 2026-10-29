رئيس الوزراء العراقي يتبرع بـ10 ملايين دولار للجامع الأموي ومرقد السيدة زينب بدمشق

خبرني - تبرع رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي -أمس الأربعاء- بمبلغ 10 ملايين دولار من حسابه الشخصي لصالح الجامع الأموي ومرقد السيدة زينب في العاصمة السورية دمشق.

جاء ذلك عقب زيارتين أجراهما الزيدي إلى الجامع الأموي ومرقد السيدة زينب برفقة وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني، بحسب بيانين صادرين عن المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي.

وأضاف البيان أن رئيس الوزراء تبرع بمبلغ 10 ملايين دولار من حسابه الشخصي، بواقع 5 ملايين دولار لتلبية احتياجات المرقد، ومثلها للجامع الأموي في دمشق.

وفي وقت سابق الأربعاء، استقبل الرئيس السوري أحمد الشرع رئيس الوزراء العراقي والوفد المرافق له في مطار دمشق الدولي.

وتعدّ هذه أول زيارة رسمية يجريها الزيدي إلى سوريا منذ توليه منصبه منتصف مايو/أيار الماضي.

وسبق أن التقى الشرع والزيدي بمدينة نيويورك الأمريكية في سبتمبر/أيلول الماضي، على هامش أعمال الدورة الـ81 للجمعية العامة للأمم المتحدة، بحضور الشيباني.

وجاء وصول الزيدي إلى دمشق عقب زيارة رسمية أجراها إلى الأردن الاثنين الماضي، التقى خلالها الملك عبد الله الثاني وبحث معه تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري وتطوير المشروعات المشتركة.