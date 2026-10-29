إنتر يستعيد صدارة الدوري الايطالي وميلان يسقط للمرة الاولى

خبرني - واصل إنتر سلسلة انتصاراته ورفعها إلى 4 تواليا بفوز متأخر بهدفين عكسيين على مضيفه فينيتسيا 2-0، في حين سقط جاره اللدود ميلان قبل الديربي المنتظر بينهما، للمرة الاولى هذا الموسم وجاءت الخسارة على أرضه أمام بولونيا 4-2،الأربعاء في المرحلة التاسعة ضمن الدوري الإيطالي لكرة القدم الأربعاء.

على ملعب "بيير لويجيي بينسو" في فينيستيا، انتظر حامل اللقب حتى الدقيقة 80 والنيران الصديقة لافتتاح التسجيل بعدما هز الأرجنتيني ماتياس مورينو شباك فريقه عن طريق الخطأ، ليتكرر السيناريو ذاته بعد دقيقتين عبر المدافع المغربي رضوان حلحال.

وهو الفوز الرابع تواليا لرجال المدرب الروماني كريستيان كيفو في الدوري بعدما أسقطوا بارما 3-0 وبولونيا 3-1 وفيورنتينا 2-1، كما انه الفوز الرابع تواليا في مختلف المسابقات منذ خسارتهم المفاجئة على أرضهم أمام كلوب بروج البلجيكي 3-4 في الجولة الثانية للمجموعة الموحدة لدوري أبطال أوروبا.

ورفع إنتر رصيده إلى 25 نقطة واستعاد المركز الاول بفارق الاهداف عن لاتسيو الفائز بنتيجة كبيرة على مضيفه ساسوولو 6-2 الثلاثاء، كما حافظ "نيراتزوري" على تقدمه بفارق 4 و5 نقاط تواليا عن روما الذي تغلب على كالياري 4-2 وكومو الفائز على تورينو 3-1.

في المقابل، تجمد رصيد ميلان عند 18 نقطة في المركز الخامس وذلك قبل الديربي المنتظر بينه وبين جاره اللدود إنتر بعد ثلاثة أيام.

وافتقد إنتر مجددا جهود قائده المهاجم الأرجنتيني لاوتارو مارتينيس للاصابة، في حين أصاب فينيتسيا الصاعد حديثا والذي تجمد رصيده عند ثلاث نقاط في قاع الترتيب، العارضة الميلانية مرتين، كما أُلغي له هدفان بداعي التسلل.

وعلى ملعب "سان سيرو" لم تشفع ثنائية ألفادجو سيسيه وعودة ميلان الذي كان قد تأخر في النتيجة بعد 8 دقائق من صافرة البداية بهدف البلجيكي صامويل مبانغولا، في ابقاء سجله خاليا من الخسارة، بعدما فرض الاخير نفسه نجما للمباراة بتسجيله ثلاثية "هاتريك".

وانتفض سيسيه، ابن الـ20 عاما من أبوين غينيين، بتسجيله هدفين في الدقيقتين 14 و27، إلّا أن الفريق الزائر أدرك التعادل عبر النيران الصديقة بهدف دافيدي بارتيساغي خطأ في مرمى فريقه (60).

وعاد مبانغولا، البالغ 22 عاما، إلى الواجهة ليعيد التقدم لفريقه (62)، قبل أن يوجه الضربة القاضية لجماهير ميلان بهدفه الشخصي الثالث والرابع لفريقه (86).

ومُني "روسونيري" بخسارته الاولى هذا الموسم في الـ "سيري أ" بعد 5 انتصارات مقابل 3 تعادلات أمام يوفنتوس وساسوولو بالنتيجة ذاتها 1-1.

وجاءت الاهداف الثلاثة للشوط الاول من أخطاء دفاعية، حيث تقدم بولونيا على غفلة من دفاع أصحاب الأرض بعد تمريرة من ندير زورتيا في عمق المنطقة إلى مبانغولا الذي سددها مباشرة في الشباك (8).

وأدرك سيسيه التعادل بعد خطأ فادح من المدافع البلجيكي آرثر ثيات في تشتيت الكرة التي وصلت إليه بمواجهة الحارس البولندي لوكاس سكوربسكي وأودعها الشباك بسهولة (14)، قبل أن يضيف الثاني بعد 13 دقيقة من هفوة دفاعية جديدة للفريق الزائر ليجد نفسه مجددا بمفرده أمام المرمى.

واستقبلت شباك ميلان هدفين في غضون دقيقتين في الشوط الثاني (61 و62)، قبل الهدف الرابع للضيوف عن طريق مبانغولا (86).

وتعادل بارما مع ضيفه أودينيزي سلبا.

وتختتم المرحلة الخميس بلقاءي فروزينوني مع ليتشي، وفيورنتينا مع أتالانتا.