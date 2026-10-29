أبناء الكرك يقيمون بيت عزاء في عمان لشهداء حمود الجمعة

خبرني - يقيم أبناء محافظة الكرك، الجمعة المقبلة، بيت عزاء في ديوانهم بالعاصمة عمّان، لشهداء الوطن الذين ارتقوا إثر العمل الإرهابي الذي استهدف كنيسة القديس جاورجيوس في قرية حمود بمحافظة الكرك، في جريمة غادرة طالت أرواحًا بريئة، واستهدفت أمن الأردن ووحدته الوطنية ونسيجه الاجتماعي الأصيل.

وأعلن أبناء الكرك فتح أبواب ديوانهم في منطقة دابوق بالعاصمة عمّان أمام أبناء الأسرة الأردنية الواحدة، من الساعة 4 عصرًا وحتى 9 مساءً، لمشاركة ذوي الشهداء أحزانهم، وتجسيد التفاف الأردنيين حول قيم التضامن والإخاء.

ويتقدم أبناء الكرك بأصدق مشاعر العزاء والمواساة إلى أسر الشهداء وذويهم، وإلى الأسرة الأردنية الواحدة، مؤكدين أن المصاب مصاب الوطن كله، وأن الدم الأردني واحد، وأن ما يجمع الأردنيين من تاريخ مشترك وأرض واحدة ومصير واحد أقوى من كل محاولات الإرهاب والتطرف العبث بوحدتهم أو النيل من تماسكهم.

وأكد أبناء الكرك أن المحافظة كانت وستبقى أرضا للكرامة والوفاء، وموطنًا تتجاور فيه المآذن والكنائس، وتلتقي فيه القيم الإنسانية والوطنية على المحبة والتكافل وصون كرامة الإنسان. وشددوا على أن هذه الجريمة لن تغيّر حقيقة راسخة في وجدان الأردنيين، مفادها أن الوطن لا يتجزأ في حزنه، ولا تتمايز قلوب أبنائه أمام الفقد، وأن الاعتداء على أي أردني هو اعتداء على الجميع.

وجدد أبناء الكرك تضامنهم مع أسر الشهداء وذويهم، مؤكدين وقوفهم إلى جانبهم في هذا المصاب الذي ألمّ بالوطن كله.