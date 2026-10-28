مدرب الفيصلي: متمسكون بفرصة المنافسة الآسيوية

خبرني - أكد المدير الفني لفريق الفيصلي، طارق مصطفى، تمسك فريقه بفرصته في المنافسة على إحدى بطاقتي التأهل في الاستحقاق الآسيوي، مشيرا إلى أن المباريات المتبقية تمنح الفريق فرصة للتعويض.

وقال مصطفى، خلال مؤتمر صحفي عقد عقب مواجهة الفيصلي والتعاون، اليوم الأربعاء، إن الفيصلي قدم جهدا كبيرا وصنع عددا من الفرص، لا سيما في بداية المباراة، لكنه لم يوفق في استثمارها، فيما نجح الفريق المنافس في ترجمة فرصه إلى أهداف.

وأضاف أن ضغط المباريات والإجهاد المتراكم أثرا في جاهزية اللاعبين، مؤكدا أن الجهاز الفني سيعمل على استشفائهم وتجهيزهم للاستحقاقات المقبلة، إلى جانب متابعة الحالة البدنية للفريق.

وأوضح مصطفى أن الجهاز الفني سجل ملاحظاته على مجريات اللقاء، مؤكدا احترامه لطاقم التحكيم وتقديره لدوره، وأهمية استمرار التواصل الإيجابي بما يسهم في توفير أجواء تنافسية مناسبة.

وأشار إلى أن ضيق الوقت بين المباريات يفرض التركيز على استشفاء اللاعبين وتقييم جاهزيتهم، معربا عن أمله في أن يقدم الفريق أداء أفضل في الاستحقاقات المقبلة.